休戰下喘息 加沙民眾急購物資、葬親人

加沙南部城鎮卡拉拉（Al Qarara）周日早上有民眾緊張地看着推土機挖掘，期望周二早上休戰期屆滿前能在瓦礫堆中找出死去親人的遺體，埋葬他們。58歲婦女納賈爾早前回到南部汗尤尼斯的住所發現房屋已被夷平，但她仍在瓦礫堆中找到一輛單車、鋪滿塵的衣服，以及數個奇蹟地完好無缺的杯，她樂觀地表示有信心重建家園。

加沙中部城市代爾拜萊赫（Deir El Balah）周日有不少民眾湧到市集，趁戰火暫息趕緊購買物資，其中女子伊哈卜向CNN表示，一直害怕受到炮火襲擊，當天是以哈開戰7周以來與家人首次外出，她慶幸上周五休戰首天開始，能安全地購買所需物資。另一代爾拜萊赫女居民穆罕默德表示，雖然當地物價比戰爭前飈升，但也慶幸能安全購物。加沙南部汗尤尼斯男子努法勒則表示，物價比休戰前便宜，他得以買入不少蔬菜。

聯合國表示，上周六有61輛載有食物、水和緊急醫療物資的貨車開抵加沙北部，是自上月7日開戰以來最大批。對比戰前每日有約455車救援物資運進加沙，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）傳媒顧問阿布哈斯納稱，目前的數量是「滄海一粟」。

（CNN/路透社）

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