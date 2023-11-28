以哈昨完成第四批「換人」 4日來50以人質150巴囚犯獲釋 卡、埃斡旋成功 加沙額外休戰兩天

這輪休戰及換囚協議上周五生效，至周日哈馬斯已釋放39名婦孺和18名外國人，以色列釋放了117名在囚的巴勒斯坦婦孺，預計周一哈馬斯再放多11名以國人質，換取33名巴人獲釋。埃及國家信息服務中心局長拉什萬昨日確認上述第四輪互換人數，指該國與卡塔爾將近成功斡旋以哈延長休戰協議兩天，其間哈馬斯料將釋放20名以色列人質，交換60名巴人囚犯。卡塔爾外交部發言人安薩里不久正式宣布，延續人道主義休戰額外兩天的協議已達成。

據原定協議，哈馬斯要在4日內分批釋放50名人質，換取150名巴人獲釋，其間讓更多救援物資運入加沙，之後哈馬斯如每釋放多10名人質，休戰期將延長一天。

內塔尼亞胡訪加沙 以總理2005年後首例

哈馬斯周日表示，正尋求透過增加「獲釋者」數目來延長休戰期。法新社昨引述接近哈馬斯消息人士報道，哈馬斯已通報調解方，稱願將休戰期延長2至4天，認為「有可能確保20至40名以色列人質獲釋」。CNN則引述以色列消息人士報道，以色列戰時內閣周日晚開會，討論延長休戰的可能，透露「放10人換一日休戰」的延期條件不變。

內塔尼亞胡周日到加沙探訪以兵，是自2005年以來首名進入加沙的以色列總理，他強調「以色列會堅持到底，直至勝利，沒什麼能阻止我們」。他其後在社交平台發布影片聲明，稱對延長休戰持開放態度，惟已告知美國總統拜登，等到休戰協議結束，以軍將恢復全力實現目標：消滅哈馬斯、確保加沙不會重返舊狀，以及釋放所有人質。

估逾40婦孺人質未放 有人在其他武裝手上

延長休戰與否的一大變數，在於部分人質落入哈馬斯以外的武裝組織之手。卡塔爾首相穆罕默德向《金融時報》表示，以方向多哈提供逾90個被擄婦孺的名單，並表明如「有證據」證明哈馬斯手上有更多婦孺可釋放，以方願意延長休戰。在哈馬斯4日放50人後，料仍有多於40名以色列婦孺人質在加沙，惟他們並非全在哈馬斯手上。

穆罕默德說，休戰其一理由是容許哈馬斯有更多時間尋找失蹤者。他指加沙另一武裝組織巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（傑哈德）正與哈馬斯協調人質釋放事宜。哈馬斯向多哈聲稱未有擄走平民，指是其他武裝分子甚至平民趁哈馬斯行動而越境捉人。

《華爾街日報》周日報道，華府似正制訂策略，透過延長休戰實現兩個關鍵目標：爭取更多人質包括美國公民獲釋，以及鼓勵以色列制定出最大限度減少平民傷亡計劃前，暫緩進攻加沙南部。白宮國家安全顧問蘇利文周日表示，以方下一階段軍事行動應在平民能獲人道援助及安全地避開戰火下進行。

哈馬斯周日釋放的人質中，包括美以雙重國籍的4歲女童阿比蓋爾（Abigail Edan），她上周五在被俘期間度過4歲生日。其親戚稱，阿比蓋爾當日目睹武裝分子入屋槍殺其母親，父親為保護她也命喪哈馬斯槍下，她之後從父親屍體下爬出來，逃到鄰居家，但被武裝分子發現，將她與其鄰居一家五口擄走。拜登形容阿比蓋爾遭受可怕的創傷。

（綜合報道）

（以色列-哈馬斯戰爭）