【明報專訊】11月25日為聯合國「制止暴力侵害婦女行為國際日」(International Day for the Elimination of Violence Against Women),全球各地成千上萬人上周六上街遊行,譴責針對女性的暴力行為。在墨西哥首都墨西哥城,大批婦女上周六上街,高舉代表女性的紫色標語牌和橫額,有些寫着殺害女性案的受害人姓名,也有寫上抗議字句(上圖,路透社)。法國包括巴黎等多個城市周六有數千人遊行(左下圖,法新社),示威者展示「保護你們的女兒,教育你們的兒子」、「當我外出,我需要的是自由,而不是勇氣」等標語——官方數據顯示法國去年發生118宗殺害女性案,今年迄今這類案件已達121宗。在巴西里約熱內盧著名的科帕卡巴納(Copacabana)沙灘,示威者上周六展示多對女裝鞋及2022年女性被殺案受害者的名字(右下圖,法新社)——根據非政府組織巴西公共安全論壇調查,巴西今年上半年錄得722宗殺害女性案,是自2019年以來最高數字。