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專聘腦退化侍應 日咖啡店助共融

【明報專訊】隨人口高齡化成全球現象，腦退化症患者增加所帶來的社會負擔亦成各國難題，對人口老化嚴重的日本而言尤其迫切。當地近年就出現專門僱用腦退化症患者的食肆，配合政府實現與腦退化患者共融社會、確保患者享有基本人權，並度過有尊嚴及希望的生活的方針。

85歲的森田利雄穿上侍應制服，在東京都調布市的「Orange day SENGAWA」咖啡店內忙碌地招待客人。雖然他為客人點餐時偶爾會忘記帶上點餐紙，又不時送錯餐，但沒有招來任何客人的不滿或投訴，全因他們都知道這是一間專門僱用腦退化症患者、容許出錯的咖啡店。Orange day SENGAWA由營養師漢那亞希子創辦，借用調布市內餐廳一隅，每月營業一天。她向《讀賣新聞》稱，2018年，喜愛烹飪的父親出現腦退化症病徵，活動能力日減，成為她決心開設腦退化症咖啡店的契機。她在社福機構及地方支援組織等協助下策劃咖啡店的運作模式，由患者負責點餐及送餐，並配合患者認知能力安排店內細節，例如為確保患者在店內能安全活動，店內只設4張餐桌，每張餐桌均以不同顏色的花朵作區別，餐單項目均為較簡單易記的蛋糕和飲品，並有顏色分類，營業期間有其他職員和義工隨時協助患者。漢那期望咖啡店能讓患者在安全環境繼續與人互動，減緩病情惡化，亦有助大眾了解腦退化症，建立對患者更友善的環境。

高齡化下 腦退化長者比例增

日本總務省於今年9月18日「敬老之日」公布，日本65歲以上高齡人口比例已增至29.1%，較去年上升0.1個百分點，再創新高，其中80歲以上長者達1259萬人，較去年增加27萬人，佔總人口比例首超10%。日本國立社會保障人口問題研究所推算，隨人口老化情况持續，至2040年日本高齡人將達總人口的34.8%，料有多達953萬名長者患上腦退化症，即約每4名長者便有1個，勢令以老護老，甚至年輕家人因要長期照顧長者而離職等情况更為普遍。

立法保人權 增藥物研究撥款

日本政府今年6月14日通過「腦退化症基本法」，將腦退化症對策列為全新國家計劃，以強化預防及共融為方針，實現與腦退化患者共融的社會，確保患者均享有基本人權，度過有尊嚴及希望的生活。相關措施料一年內開始實施，包括設立跨部門計劃，由國家撥款主導加強研發治療藥物、推動腦部科學研究等，另尋求聆聽患者及護理人員的需要，為患者在社區如常生活作好基礎準備。腦退化症咖啡店被視為讓患者參與社區互動的方式之一，2012年首次由厚生省列為協助患者及其家屬的支援措施，雖然初期較多為短期項目，但近年愈來愈多項目改為長期營運，成為患者、家屬、社區人士和專家共享資訊、獲取協助的橋樑。

關注組織「日本腦退化患者工作組」代表理事藤田和子向時事通信社稱，要實現共融社會，必須讓患者切實感受自己能無礙參與社會活動。她認為，政府舉辦諮詢會、聽取患者、照顧者與研究員的意見，是推動腦退化症政策的重要一步。東京腦退化症護理研究中心副主任永田久美子亦稱，要拓展患者未來的可能性，重要的是讓患者有重拾能力和生存意志的地方，期望各地區陸續增設讓患者活動的場所。

（綜合報道）

（環球熱話）

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