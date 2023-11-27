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俄「破紀錄」75無人機襲基輔 烏還擊莫斯科

【明報專訊】烏克蘭上周六（25日）指俄羅斯當晚向烏發放75架無人機，主要針對基輔，烏方稱擊落74架，指這是去年俄軍侵烏以來最大型無人機攻勢。烏軍翌日似乎以牙還牙，俄羅斯周日（26日）指控烏方出動多架無人機攻擊莫斯科等四州。

基輔當局表示前晚空襲持續約6小時，造成5人受傷，包括1名11歲兒童。市長克利欽科指無人機碎片在市內多地引起火災、建築物損毁。前日是烏克蘭大饑荒（Holodomor）紀念日，哀悼1930年代在蘇聯獨裁者斯大林治下，原為「歐洲糧倉」的烏克蘭出現至少數百萬人死於饑荒的慘况。烏國空軍周日稱俄軍再派9架無人機來襲，8架被擊落，未有傷亡及損毁報告。

到昨日，俄羅斯國防部指摘烏方出動無人機攻擊莫斯科州、圖拉州、卡盧加州和布良斯克州，圖拉州長久明（Alexei Dyumin）指1架無人機被攔截後墜落一幢住宅大樓，造成1人受傷。俄羅斯《生意人報》指無人機攻擊令莫斯科的主要機場有航班延誤或取消。

俄羅斯國防部昨表示，俄軍防空系統在亞速海上空摧毁兩枚射向俄羅斯的烏克蘭導彈，指烏方「企圖用改裝為攻擊型的S-200防空導彈對俄羅斯聯邦境內的目標實施恐怖襲擊」。

另外，今年是烏克蘭廣場革命十周年。克宮發言人佩斯科夫昨提及該場革命時，指「10年前在基輔，有場使用武力的政變，合法當局被推翻了」。

（路透社/法新社/俄羅斯衛星通訊社）

（俄軍侵烏）

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