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甘受「撐恐怖主義」指控 卡塔爾斡旋鞏美支持

【明報專訊】卡塔爾在以哈戰爭斡旋暫時停火以及雙方換囚，再次反映它成為美國與中東以至全球激進組織和被排斥國家（pariah states）對話的「心水」橋樑角色。報道稱卡塔爾願跟激進分子對話，雖會面臨鄰國指控支持恐怖主義，卻是爭取美國等支持來維持自身安全和存在感的策略。

聯繫國際「邊緣人」 黎巴嫩烏戰顯作用

《華爾街日報》上周六（25日）報道分析，卡塔爾原非適合國際斡旋的國家，惟其前任君主哈馬德深謀遠慮，1995年上台後利用該國的全球最大天然氣田賺取巨款，以此為美軍建立中東最大基地，多年來從眾多西方國家採購數十億美元計的武器。

到2008年，哈馬德在外交斡旋上初露鋒芒，協助黎巴嫩各方勢力達成協議，避過內戰重燃。卡塔爾其後在美國要求下，容許哈馬斯和塔利班在多哈開設辦公室，作為溝通渠道，即使哈馬德讓位兒子，多哈外交路線延續，包括前年協助美國為首的西方撤出阿富汗。烏戰爆發後，卡塔爾保持與俄羅斯的聯繫，成功協助被擄至俄境的烏克蘭兒童回國。

前美國駐多哈大使塞羅斯形容卡塔爾「正竭盡所能讓美國認為其不可或缺」，而這點正是該國外交政策基石。

然而，卡塔爾也因此被沙特和埃及等中東強鄰指控涉嫌支持恐怖主義，還因此一度面臨強力封鎖。惟卡塔爾始終予以否認，外交部發言人安薩里為此辯解，又指多哈向來信守協議，斡旋以哈戰爭取得成功，是因「受雙方信任」。

以專家：除促伊朗克制 華影響力有限

中國被認為是中東戰事的另一潛在調解大國，並派出政府中東問題特使翟雋穿梭外交。惟美國之音質疑，對比留在國內的外長王毅等高官，翟雋級別太低。以色列巴伊蘭大學政治學系主任林霍勒德則認為，北京除了施壓伊朗不要擴大衝突外，「其他影響力非常有限」。惟新加坡拉惹勒南國際研究學院（RSIS）助理教授何子恩認為，這場衝突有助中國從美國手上得分，當美國政府更偏向以色列之際，中國傾向偏往巴勒斯坦並不令人驚訝，而這正好反映中國的「弱勢者外交」（underdog diplomacy）。

（綜合報道）

（以色列-哈馬斯戰爭）

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