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次輪換囚靠卡埃救場 顯休戰協議風險 第三批獲釋人質含美俄籍各一 拜登證女孩身分 哈馬斯讚俄立場

【明報專訊】以色列與哈馬斯的休戰昨日進入第三天，哈馬斯宣布已釋放第三批共17名人質，包括13名以色列人和3名泰國人，另外首次包括一名俄羅斯人。然而，上周六（25日）休戰第二天時，休戰協議一度面臨腰斬，儘管哈馬斯回心轉意，仍比原定時間遲了7小時才釋放第二批共13名以色列婦孺和4名泰國人質，突顯協議本身的脆弱性。哈馬斯指控以方涉阻部分救援物資車輛進入加沙北部，以媒則一度引述官員消息指，以軍會在人質未如期獲釋時恢復加沙攻勢。在挽救協議背後，卡塔爾和埃及的外交斡旋成為關鍵。

之前兩輪放人，哈馬斯除了根據協議釋放以色列人質，也同步釋放泰國人質，到第三輪首次有持俄羅斯國籍的人質另外獲釋。哈馬斯聲言此舉旨在讚揚莫斯科在以哈戰爭的立場。以軍其後確認紅十字國際委員會正將獲釋人質送出加沙，其中12人會由以軍或情報機構護送返以，4人通過拉法口岸經埃及離開，另有一人已直接空運到以色列醫院。同日稍後時間，美國總統拜登親口宣布，第三批17名獲釋人質包括4歲的美以雙重國籍女孩阿比蓋爾（Abigail Edan），「她已自由，現身處以色列，她經歷難以想像的事」。

哈指以阻物資入加沙北部 未遵釋囚標準

昨日的放人對比之前一日順利。哈馬斯發言人哈姆丹上周六指控上周五起340輛進入加沙的救援物資貨車中，只有65輛抵達加沙北部，「少於以方承諾的一半」。《華盛頓郵報》引述該組織另一發言人奈姆宣稱「上周五的物資並沒抵達北部」，並指控以色列「不遵守釋放巴勒斯坦囚犯的標準」，宣布推遲原定的第二輪人質釋放，直到以色列遵守承諾。

以媒一度引官員：倘不放人 攻勢重啟

哈馬斯臨時推遲釋放人質，一度令以色列人質家屬情緒緊張，有人批評那是「陰謀」，稱哈馬斯「會想盡辦法拖延談判」。以色列未有公開回應哈馬斯指控，該國Channel 12新聞台引述官員消息否認違約，指哈馬斯賊喊捉賊，未有同時釋放兒童及其母親。多間希伯來語傳媒引述一名官員威脅，如哈馬斯不在上周六午夜前放人，以軍將「重啟地面行動」。

卡塔爾外交部後來宣布紛爭已解決，將繼續推進換囚過程，發言人安薩里向CNN表示，各方對如何決定何人需優先釋放存在「很多討論」，其中巴方視囚犯被以方扣押年期為關鍵條件。在卡塔爾和埃及以外，美國也有幕後介入。路透社報道，美國總統拜登亦親身致電卡塔爾君主塔米姆商討。最終第二批換囚仍順利完成，其中以軍釋放39名巴人囚犯，包括6名女性及33名未成年人。

前晚獲釋的13名以色列人質中，有7人是兒童或少年，大部分來自南部貝埃里（Beeri）的基布茲。12歲少女希拉跟一同被擄的9歲友人埃米莉獲釋，然而希拉的54歲母親拉婭（Raaya Rotem）仍被扣於加沙。埃米莉的父親稱女兒本月17日在加沙地道度過9歲生日，他對女兒獲釋雖感欣喜，但表示不會忘記希拉母親以及其他仍被扣押的人質。哈馬斯上周六又首度釋放在以色列南部音樂節被擄走的人質——21歲的瑪婭，但同時被擄的18歲弟弟伊塔仍被扣押，二人母親發表聲明時承認對此心情複雜。

在休戰第三日，巴勒斯坦紅新月會表示，加沙中部馬加齊難民營一名巴人農夫被以軍所殺，另一人受傷。哈馬斯屬下武裝力量昨日宣布，旗下5名加沙軍事指揮官被殺，包括北加沙旅指揮官，但未交代5人被殺時間。

（綜合報道）

（以色列-哈馬斯戰爭）

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