執政黨回歸平衡外交 避偏袒哈馬斯 「土耳其戰略地位獨特 美國應善用」

重視穆兄會淵源

反累國家受孤立

馬爾馬拉大學國際關係學系助理教授切廷奧盧（Nur Cetinoglu）向本報表示，自危機爆發之初，土耳其即採取平衡路線，但其實這是該國典型外交立場，只是在2010年代阿拉伯之春後一度中斷。她承認AKP在阿拉伯之春時期跟哈馬斯和埃及穆兄會靠近。然而，這種基於意識形態的結盟，愈發明顯不利於土耳其國家利益，再加上在敘利亞內戰的反巴沙爾立場，土耳其面對愈來愈強的地區孤立。

「出於這理由，自2021年以來土耳其外交政策堪稱嘗試回到其傳統設定。」切廷奧盧認為，土耳其決策者過去兩年多恢復平衡外交，包括跟以色列、埃及、沙特阿拉伯和阿聯酋對話，以修復此前非常緊張的關係。她坦言倘若今次危機發生於2021年前，土耳其會陷入非常具挑戰性的局面，以哈衝突再次顯示土耳其有必要採取平衡外交，「因此AKP政府也許感到跟哈馬斯意識形態上同一陣線，卻也意識到偏袒哈馬斯的外交政策不符土方最佳利益」。

換言之，土耳其會汲取2010年代的教訓，採取「更謹慎、保持距離、平衡和專注尋求外交解決方案」的方式處理這次危機。切廷奧盧表示，儘管暫難斷言安卡拉能否藉此得到調解角色，但至少可以說土耳其「傾向調解和有能力這樣做」。惟埃爾多安顯然沒有完全放棄哈馬斯，堅持後者是「解放」組織，而非西方和以色列指控的「恐怖組織」。

切廷奧盧認為，土耳其確對美國以至西方在這場衝突的雙重標準感到不舒服。美國和歐盟作出的聲明顯示對以色列的無條件支持，她坦言如果衝突停留於哈馬斯突襲以色列擄殺軍民，這種聲明可以理解，哈馬斯也可能要為此被問責。然而，這場危機已在以軍無差別和不合比例的報復轟炸下演變到另一層面，從土方角度看，西方未有對等地討論哈馬斯和以色列殺害對方兒童的情况實屬「可恥」，再加上西方政府就俄軍侵烏及攻擊平民作出強烈回應，卻避免對以色列無差別攻擊展示同等有力態度，「從土耳其看來，這無可避免地創造了公信力的問題」。

然而，切廷奧盧形容土美關係曾度過許多危機，這次無疑會是其中之一，但這些齟齬對土美關係的衝擊或有限。不過，她提醒，土耳其是美國僅有可同時跟伊朗（暨哈馬斯）和以色列兩邊溝通的北約盟友，「這是極不尋常的地位」，故華府應更重視土方外交角色。她承認土美關係早已因安卡拉採購俄製S-400防空系統等危機而陷入緊張，但兩國相互認為對方是具價值的盟友，「重要的是面對危機時要冷靜行事，像滑浪高手般乘風破浪，我認為兩邊都要明察事理」。

土不滿美雙重標準

惟無礙兩國關係

切廷奧盧表示，土耳其的短期目標是以盡快停止戰鬥為優先，故難以肯定現屆政府如何想像中俄在這場衝突中的角色，惟安卡拉的長期努力還是會聚焦於「公平」的兩國方案，只要中俄以至任何國家支持以色列人和巴勒斯坦人在公平條件下的生存權，土方願支持它們成為長遠化解衝突進程的成員。然而，現屆以國政府仍會是障礙。埃爾多安曾表示，土以關係不可打破，但以色列總理內塔尼亞胡「已不是我們可對話的人，我們已放棄了他」。

（以色列-哈馬斯戰爭）