拼2030願景 原盼緩和對以伊關係 「沙特想要地區穩定 戰爭成障礙」

據「沙特2030年願景」官方網站引述穆罕默德介紹，這項沙特戰略大計由三大支柱組成：作為阿拉伯和伊斯蘭世界的心臟、成為全球投資動力來源、將獨特戰略位置轉型成連繫亞歐非三大洲的全球樞紐。由此觀之，當中以第三項最受地緣政局變化所影響，以哈戰爭正好體現這點。

對以建交叫停

禍連IMEC大計

在哈馬斯突襲前不足一個月，美國、印度、沙特、阿聯酋等才簽署備忘錄，同意成立「印度-中東-歐洲經濟走廊」（IMEC），尋求透過中東連接印度和歐洲。以色列無份簽署，惟項目預期路線已內定經過其最大港口海法港，外界相信只待沙以關係正常化成事，項目即能加速推進。惟以哈開戰後沙特隨即暫停對以建交談判，加上戰火外溢風險，IMEC開始面臨窘境。

研究沙特及其他海灣阿拉伯國家對以色列關係的沙特獨立學者阿齊茲（Aziz Alghashian）向本報稱，相信IMEC項目最終仍會落實，「我認為會安靜地繼續推進……惟將耗費一段長時間」。他坦言在有關以色列的問題上，目前一切都被押後，「以色列如今被更負面看待，令關係正常化和加強合作變得複雜」。至於會拖慢到什麼程度，他認為要視乎以色列怎樣延續這場戰爭。

被問到沙特希望在以哈戰爭發揮什麼作用，阿齊茲坦言無論是跟哈馬斯還是跟以色列，沙特都沒有明確關係，故對兩者影響力都是「微乎其微」，即使有影響力，性質也是「非常間接」，而且此刻兩者都非常具爭議性，「因此我不認為沙特想承擔或突顯跟兩邊實際具有的任何關係，藉此自保免受兩極化氣氛所影響」。

借華約束伊朗

對美撐以不掩微詞

對比掌權初期常被質疑過於冒進，穆罕默德的外交路線自2020年前後開始軟化，既與多哈破冰，也醞釀跟以色列建交，更重要的是與地區對手伊朗展開和解談判，經過伊拉克和阿曼的早期努力後，今年3月終在北京斡旋下達成復交協議。《金融時報》指，轉捩點在於2019年9月沙特石油基建受襲，美製空防系統無法盡數抵禦，令該國石油產量一度減半，利雅得因此意識到在美國安全保證以外，跟對伊朗具重大影響力的中國建立強力戰略關係，可有相得益彰效果。

阿齊茲認為，沙特和伊朗關係正常化是由中國斡旋這點，就像為沙伊關係「給予層次，令沙特減少焦慮」。他相信沙特對伊朗的溝通渠道已有改善，並正證明其戰略價值，因為沙特可藉此向伊朗表明，利雅得不是任可人的勢力範圍或利用對象。他坦言，沙特不想激化以哈戰爭下的緊張局勢，「在沙特心目中，它想要的是地區穩定，而這場戰爭及其構成要素卻正妨礙該點」。

一如其他區內國家，沙特對美國撐以立場頗有微詞，惟阿齊茲認為沙特對美印象會「一切如常」，只是本已緊張的關係會變得更緊張。他坦言，加沙現狀令沙特對美國以至西方的偽善有許多抱怨，而且也不止是以哈戰爭，美國在中東問題「一向前後矛盾」，故利雅得對美國非常沮喪，而從其近期官方和外交論述可見，這點開始成為問題，「沙特人也不再掩飾這些感受」。

（以色列-哈馬斯戰爭）