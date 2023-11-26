牽涉利益目標有別 中東三強視角各異

【明報專訊】以色列-哈馬斯戰爭已過7周，戰場焦點早已由哈馬斯突襲轉移至遠更血腥的以軍加沙圍困戰。儘管目前看來戰火外溢機會不高，但這場戰爭的發展對地區局勢走向依然關鍵，因此在以色列及其支持者美國之外，區內其他國家的盤算同樣值得留意。本報專訪了來自伊朗、沙特阿拉伯和土耳其的學者，解讀這三大地區強權在以哈戰爭及地區角力上的不同利益追求和戰略目標，如何影響到其地緣視角。
明報記者 周宏量
「要脅攻擊敵土者乃以色列非伊朗」
伊朗口頭保留介入選項 求威懾以美
自以哈戰爭爆發以來，伊朗常被視為掌握戰火會否外溢的鑰匙，畢竟哈馬斯是其在中東扶植的「抵抗軸心」一員，而且該陣營其他成員多年來被區內阿拉伯國家視為威脅。然而，有伊朗學者分析，儘管伊朗及其「抵抗軸心」盟友偶有發表威脅加入加沙戰團的言論，但這些說法更接近嘗試威懾以色列及其背後的美國，而且長年以來一直威脅要攻擊另一方本土者，其實是以色列而非伊朗。
在本系列首篇報道中，德黑蘭大學世界學院國際政治助理教授暨伊朗研究系主任阿胡伊（Mahdi Ahouie）已向本報表示，據其理解伊朗此刻不想向以、美發動戰爭，故也無意升級局勢或令戰事外溢。然而，德黑蘭未有完全排除介入選項，例如外長阿卜杜拉希揚接受《金融時報》訪問時稱，美伊雙方自開戰後一直透過瑞士駐德黑蘭大使館交換信息，伊方告知「不想戰爭擴散，但基於美、以在區內採取的政策方式，倘若針對加沙和西岸民眾的罪行未有停止，任何可能性都會獲考慮，更廣泛衝突有可能證明是不可避免」。
被問到類似威脅言辭是否旨在威懾以色列和美國，阿胡伊表示認同，但他強調伊朗從未向以色列提出軍事攻擊威脅，「實際上往往是相反，以色列人一直談及以伊朗領土為攻擊目標」。他重申伊朗從未希望打地區戰爭，畢竟伊朗人口逾8000萬，即使面對西方數十年來的嚴苛經濟制裁，政府致力維持國內經濟自立，其領導人充分了解到跟以、美開戰會進一步損害脆弱的國家經濟。
「樂見以沙和解受阻
但非透過促成突襲」
阿胡伊認為，從戰略上思考，伊朗盤算是「以色列會在重新佔領加沙上面對許多困難，持續的加沙地面戰對以色列來說不是容易的軍事行動」，因此伊朗及其盟友不需要將戰爭擴散到整個地區，此刻他們傾向觀望以方會在加沙怎樣做，「以色列除非透過全面種族清洗來得到勝利，否則就要接受停火，兩者都會對以色列帶來嚴重後果」。
哈馬斯突襲後，伊朗背後角色備受關注，蓋因當時以色列和沙特阿拉伯的關係正常化談判原正穩步進展，倘若談判因巴勒斯坦問題而擱淺，伊朗會間接成為地緣受益者。阿胡伊不諱言，伊朗對以色列與某幾個阿拉伯國家之間《亞伯拉罕協議》的進展大感不快，「真的要說的話，我認為伊朗決心阻止以色列進一步在經濟、政治和軍事上滲透波斯灣地區，因為這會將整個地緣政治平衡扭轉至不利伊朗的方向」。他補充道：「我的理解是伊朗會樂見以、沙之間的和解失敗或至少放慢腳步，同時樂見『抵抗（以色列）』重新成為在以巴衝突的有效範例，但伊朗很不可能直接促成10月7日攻擊來達成那些目標。」
「中俄罕有嚴批以色列
示警美國管控戰場」
被問到伊朗希望中國和俄羅斯在以哈戰爭發揮什麼作用，阿胡伊坦言非常難說，他不認為美、俄、中三大全球軍事強國已準備好或有意打第三次世界大戰，但中俄也許會對美國在中東發現新的頭痛事而感到高興，因為這可叫停美國分別在烏克蘭戰爭和台灣爭端上的施壓，「美國會在未知有多長的時間裏忙於以哈戰爭及其後果，因此地緣政治上對中俄是好消息」。
阿胡伊續指，拜登政府不大可能在下屆美國大選前克服這場中東新危機，但如果戰火開始外溢到整個地區，令伊朗或更多國家捲入，中俄將感擔憂。他指中俄對以色列言辭「前所未見」地更批判，這種變化料是「向美國發出信號，要求確保以色列的攻勢不要走得太遠（尤其是去到加沙以外，例如進入黎巴嫩或敘利亞）」。他認為伊朗對中俄的最主要期望是在聯合國安理會的支持，倘若情况變複雜，德黑蘭將指望中俄動用安理會否決權阻止美國「有利以色列、不利伊朗」之舉。
【以哈戰爭與地緣局勢系列之四】
（以色列-哈馬斯戰爭）
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