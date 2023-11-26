牽涉利益目標有別 中東三強視角各異

明報記者 周宏量

「要脅攻擊敵土者乃以色列非伊朗」

伊朗口頭保留介入選項 求威懾以美

自以哈戰爭爆發以來，伊朗常被視為掌握戰火會否外溢的鑰匙，畢竟哈馬斯是其在中東扶植的「抵抗軸心」一員，而且該陣營其他成員多年來被區內阿拉伯國家視為威脅。然而，有伊朗學者分析，儘管伊朗及其「抵抗軸心」盟友偶有發表威脅加入加沙戰團的言論，但這些說法更接近嘗試威懾以色列及其背後的美國，而且長年以來一直威脅要攻擊另一方本土者，其實是以色列而非伊朗。

在本系列首篇報道中，德黑蘭大學世界學院國際政治助理教授暨伊朗研究系主任阿胡伊（Mahdi Ahouie）已向本報表示，據其理解伊朗此刻不想向以、美發動戰爭，故也無意升級局勢或令戰事外溢。然而，德黑蘭未有完全排除介入選項，例如外長阿卜杜拉希揚接受《金融時報》訪問時稱，美伊雙方自開戰後一直透過瑞士駐德黑蘭大使館交換信息，伊方告知「不想戰爭擴散，但基於美、以在區內採取的政策方式，倘若針對加沙和西岸民眾的罪行未有停止，任何可能性都會獲考慮，更廣泛衝突有可能證明是不可避免」。

被問到類似威脅言辭是否旨在威懾以色列和美國，阿胡伊表示認同，但他強調伊朗從未向以色列提出軍事攻擊威脅，「實際上往往是相反，以色列人一直談及以伊朗領土為攻擊目標」。他重申伊朗從未希望打地區戰爭，畢竟伊朗人口逾8000萬，即使面對西方數十年來的嚴苛經濟制裁，政府致力維持國內經濟自立，其領導人充分了解到跟以、美開戰會進一步損害脆弱的國家經濟。

「樂見以沙和解受阻

但非透過促成突襲」

阿胡伊認為，從戰略上思考，伊朗盤算是「以色列會在重新佔領加沙上面對許多困難，持續的加沙地面戰對以色列來說不是容易的軍事行動」，因此伊朗及其盟友不需要將戰爭擴散到整個地區，此刻他們傾向觀望以方會在加沙怎樣做，「以色列除非透過全面種族清洗來得到勝利，否則就要接受停火，兩者都會對以色列帶來嚴重後果」。

哈馬斯突襲後，伊朗背後角色備受關注，蓋因當時以色列和沙特阿拉伯的關係正常化談判原正穩步進展，倘若談判因巴勒斯坦問題而擱淺，伊朗會間接成為地緣受益者。阿胡伊不諱言，伊朗對以色列與某幾個阿拉伯國家之間《亞伯拉罕協議》的進展大感不快，「真的要說的話，我認為伊朗決心阻止以色列進一步在經濟、政治和軍事上滲透波斯灣地區，因為這會將整個地緣政治平衡扭轉至不利伊朗的方向」。他補充道：「我的理解是伊朗會樂見以、沙之間的和解失敗或至少放慢腳步，同時樂見『抵抗（以色列）』重新成為在以巴衝突的有效範例，但伊朗很不可能直接促成10月7日攻擊來達成那些目標。」

「中俄罕有嚴批以色列

示警美國管控戰場」

被問到伊朗希望中國和俄羅斯在以哈戰爭發揮什麼作用，阿胡伊坦言非常難說，他不認為美、俄、中三大全球軍事強國已準備好或有意打第三次世界大戰，但中俄也許會對美國在中東發現新的頭痛事而感到高興，因為這可叫停美國分別在烏克蘭戰爭和台灣爭端上的施壓，「美國會在未知有多長的時間裏忙於以哈戰爭及其後果，因此地緣政治上對中俄是好消息」。

阿胡伊續指，拜登政府不大可能在下屆美國大選前克服這場中東新危機，但如果戰火開始外溢到整個地區，令伊朗或更多國家捲入，中俄將感擔憂。他指中俄對以色列言辭「前所未見」地更批判，這種變化料是「向美國發出信號，要求確保以色列的攻勢不要走得太遠（尤其是去到加沙以外，例如進入黎巴嫩或敘利亞）」。他認為伊朗對中俄的最主要期望是在聯合國安理會的支持，倘若情况變複雜，德黑蘭將指望中俄動用安理會否決權阻止美國「有利以色列、不利伊朗」之舉。

【以哈戰爭與地緣局勢系列之四】

（以色列-哈馬斯戰爭）