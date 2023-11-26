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朝：衛星攝美韓目標 金正恩查看圖片

【明報專訊】朝鮮上周二（21日）發射軍事偵察衛星「萬里鏡-1」號，朝中社報道，領導人金正恩昨天（25日）再次訪問國家航天機構，查看了「萬里鏡-1」號近兩日拍攝到的衛星圖片，包括夏威夷的美軍基地、目前在韓國釜山的美軍航空母艦「卡爾文森」號及韓國多個「主要目標地區」。

報道稱，金正恩查看了「萬里鏡-1」號於當地時間昨日凌晨5時13分22秒通過夏威夷上空時，拍攝到珍珠港海軍基地和檀香山希卡姆空軍基地的圖片。他也看了衛星在昨晨9時59分40秒至10時2分10秒之間拍攝的韓國鎮海、釜山、蔚山、浦項、大邱和江陵等主要目標地區圖像，以及在10時1分10秒拍攝到停靠在釜山基地的美軍「卡爾文森」號核動力航母照片。

分析料解像度差 難有軍事效用

金正恩在上周三至昨日共3次訪問航空宇宙技術總局平壤綜合管制所，顯示出對偵察衛星運作的高度重視。拍攝照片並回傳是驗證「萬里鏡-1」號是否正常運作的重要環節。衛星資訊網站Orbtrack估計，「萬里鏡-1」號每天通過韓國上空2至4次。不過，由於朝鮮至今未有公開衛星所拍照片，暫時無法研判其所說是否屬實。分析指出，即使朝鮮偵察衛星正常運作，其照片解像度相信較差，難以在軍事上發揮效用。

（韓聯社）

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