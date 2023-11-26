西班牙比利時首相斥濫殺平民 以反責兩國撐恐怖主義

西班牙籲歐盟承認巴勒斯坦國

桑切斯上周四到訪耶路撒冷時表示，以色列對加沙攻擊造成的平民死亡人數「令人無法忍受」。翌日，桑切斯與德克羅前往埃及接壤加沙的拉法過境口岸，桑切斯再次譴責以色列的所為不符人道法規定，又呼籲歐盟承認巴勒斯坦國，並表示西班牙可能自行宣布承認。

德克羅亦表達了類似觀點，稱以軍必須尊重國際人道法，「現在需要停止殺害平民，已經有太多人死亡……摧毁加沙是不可接受，我們不能接受以這樣的方式摧毁一個社會」。西班牙目前是歐盟輪任主席國，比利時將於明年1月接任。

以色列外長科恩隨即譴責兩人言論不實，「支持恐怖主義」，指以色列「正根據國際法採取行動，打擊一個較『伊斯蘭國』（ISIS）更惡劣的兇殘恐怖組織」。科恩又召見西班牙和比利時大使，要求解釋兩國領袖的言論。

西班牙外相阿爾瓦雷斯發聲明指摘以方指控「錯誤」和「不可接受」，並召見以色列大使解釋。阿爾瓦雷斯強調西班牙譴責哈馬斯並聲援以色列受害者，這與呼籲保護巴人沒有矛盾。

（金融時報/法新社/以色列時報）