分析：以哈「有強烈理由」續戰 寒冬至加沙民眾處境更糟

哈恐得失武裝組織 以憂極右抨搫

英國《衛報》分析指出，以哈雙方都有充分理由不延長停火。對哈馬斯來說，若釋放所有人質將會失去對以色列的影響力，且哈馬斯也不能讓步太多，否則會失去其他巴人武裝組織如巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動」（傑哈德）的支持。

對以色列總理內塔尼亞胡而言，若停火將讓哈馬斯軍事架構完好無損，這有違他聲言今次戰爭不會重演之前在加沙與哈馬斯4次衝突使其掌權的承諾，且若他接受一個模糊的結局，將遭到政府中極右內閣抨擊，一旦他們退出政府，將迫使內塔尼亞胡舉行大選，本已失去民心的他屆時勢將大敗。

料以軍將攻加沙南部 安全區難設立

一旦休戰結束，外界估計以軍可能將焦點轉向加沙南部狙擊哈馬斯主要領導人。加沙約220萬人口中，現時大部分已擠到南部，不少人流離失所或住進有人滿之患的庇護所。縱使幾周以來，以色列官員一直談論在南部的馬瓦西（al-Mawasi）設立「安全區」，讓平民免受炮火攻擊，但救援組織質疑這方案並不可行。

馬瓦西是位於地中海沿岸鄰近埃及邊境的一條狹長地區，最闊處約2.5公里、長約4公里，主要為農田。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）通訊主任圖馬（Juliette Touma）表示，馬瓦西面積很小，幾乎什麼也沒有。英國廣播公司（BBC）指出，要在一個缺乏必要基礎設施如醫院等，安置數十萬流離失所者，將給聯合國帶來巨大人道挑戰。

聯合國18個機構及非政府組織的主管本月16日發表聲明，稱不會參與在加沙建立任何未經各方（包括以色列、哈馬斯和巴勒斯坦自治政府）同意的安全區，有份簽署聲明的世界衛生組織總幹事譚德塞表示，試圖將這麼多人擠進如此狹小、基礎設施和服務匱乏的地區，將大大增加沙平民的健康風險。

BBC指出，以色列正在為下一階段戰爭作準備，加上在如何減少平民傷亡上未達協議下，加沙民眾的長期痛苦只會持續，甚至變得更壞。

（衛報/BBC）