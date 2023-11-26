埃及：各方有意延長休戰換放人 以獲釋人質家屬未釋懷 巴囚：自由以鮮血作代價

以色列和西方傳媒報道，上周五獲釋的以色列人質包括4名9歲或以下的兒童，年紀最小是兩歲女童阿維芙（Aviv Asher），她和34歲母親及4歲胞姊同被釋放。13人之中另有5人分別來自兩個家庭，有5人是70歲或以上女性，最年長85歲，部分人持有雙重國籍。醫護人員指部分獲釋人質有長期病患，一些老婦更是虛弱疲累，周日前都不能出院回家。

阿維芙的父親阿舍（Yoni Asher）上周五傍晚對家人回來表示高興，但他強調：「我並不會慶祝……直到最後一名人質也回家……我們（以色列人）仍有子女、父母和兄弟姊妹作為人質，這時這刻仍有人承受心碎之苦。」阿舍的外母在10月7日的哈馬斯突襲被殺，外母的伴侶和妻子的兄弟仍被扣為人質。

仍有家人被扣 人質家屬暫不慶祝

另一獲釋的以色列家庭3名成員是54歲女子蒙德（Keren Munder），以及其9歲兒子和78歲母親。蒙德行動和視力不便的78歲父親阿弗拉罕（Avraham Munder）仍然被扣，他們一家到加沙附近探望蒙德一名兄弟時被擄，後者則在哈馬斯突襲時被殺。《華盛頓郵報》上周五引述蒙德表弟拉維夫（Itay Raviv）對3名親人獲釋表示「情緒複雜」，形容蒙德等人被關押逾1個月後「已跟以前判若兩人」，相信他們需要慢慢重拾失去至親的「恐怖現實」。當局表示，獲釋人質接受初步檢查並被送去與家人團聚後，他們身體狀况看起來還算良好，已在接受更多評估。

另一方面，西岸地區巴人民眾在拉姆安拉附近的奧費爾軍事監獄高舉巴勒斯坦和哈馬斯旗幟，歡迎獲釋的巴人囚犯。23歲的女子巴基爾（Marah Bakir）2015年15歲時涉及一宗持刀傷人襲擊，其後被判監8年。她對提早獲釋深感高興，表示準備回鄉與家人展開新生活。她向半島電視台形容相關安排來之不易，「是以加沙眾多烈士的鮮血作為代價」。

哈馬斯在卡塔爾和埃及斡旋的另一協議下，上周五釋放10名泰國和一名菲律賓人質。泰國女子吉提亞（Kittiya Thuengsaeng）原本以為已拍拖3年、明年準備回國成婚的男友威猜（Wichai Kalapat）在哈馬斯突襲中被殺，至本月中方得知他被扣作人質。吉提亞希望威猜獲釋後，先花時間從心理創傷中復原，稱自己「願意等他」。

拜登：以哈有「真正機會」延長休戰期

美國有線新聞網絡（CNN）昨引述多個消息報道，哈馬斯向以色列提供的次日換囚名單有13名以色列人，以色列政府則稱會釋放39名巴人囚犯。另外，埃及昨表示，已收到衝突各方對延長休戰協議一至兩天抱持「正面信號」。拜登上周五在麻省過感恩節假期時，形容以色列人質獲釋「只是開始」，稱以哈有延長休戰期的「真正機會」。

（綜合報道）