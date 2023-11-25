焦點人物：捨命揭戰場真相 巴人「新聞教父」加沙身亡

以軍攻打加沙前，所有外國記者已經撤離，加沙的實况一直以來只靠約一千名巴勒斯坦新聞工作者冒死向世界報道真相。45歲的賈達拉（Bilal Jadallah）當日正從加沙市前往南部，其所乘汽車被以軍炸中，賈達拉當場身亡。身為攝影記者的弟弟透露哥哥生前的意願：「他當然知道危險，但決心留在加沙，認為自己有道德義務向世界講述所看到的一切。」

創薩瓦通訊社為人民發聲

1978年生於加沙的賈達拉，是「巴勒斯坦新聞之家」（Press House-Palestine）創辦人兼理事會主席，並協助創立薩瓦通訊社（Sawa News Agency），為巴勒斯坦人民發聲。他在《記者保護法》框架內與外國和阿拉伯國家簽署了多項合作協議，為傳媒人舉辦培訓課程，訓練出數以百計新聞工作者。在過去爆發多次巴以衝突期間，賈達拉將新聞之家用作所有記者的總部和避難所，並向他們分發專業的安全設備。加沙戰事爆發初期，賈達拉一如既往，派出新的記者進入戰場，他把相機遞上時曾這樣說：「真相不能停止，必須傳播，無論以軍的意願如何，儘管有多少傷亡。」

「他讓年輕記者相信自己」

賈達拉的死訊傳出後，巴人新聞界紛紛哀悼。加沙記者阿扎伊薩（Motaz Azaiza）在Instagram表示：「毫無疑問，我在加沙認識的每一名記者都說，他（賈達拉）就像父親一樣。大家都認為賈達拉是一位熱情、富有同情心的傾聽者、鼓勵者、 夢想的培養者、老師、教練和指引者……他讓年輕的巴勒斯坦記者相信自己，幫助他們看到並相信自己就是記者，而不只是一個想當記者的人。」

聯合國中東和平進程特別協調員溫內斯蘭（Tor Wennesland）讚揚賈達拉是「專業、知識淵博、充滿熱情的記者，為新聞自由和​保護記者奉獻了一生」。保護記者委員會（Committee to Protect Journalists，CPJ）中東和北非項目協調員曼蘇爾（Sherif Mansour）表示：「記者是我們現在最需要的人，但他們也是最脆弱的人，他們一直身處沒有安全避難所的前線，同時還要擔憂自己家人的安全。」

（綜合報道）

（以色列-哈馬斯戰爭）