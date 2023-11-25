無國界醫生視加沙為「家」 戰火下致力人道工作

國際救援人員常被視為間諜

迪亞斯過去2年在加沙負責與加沙衛生部門、國際救援組織及其他持份者協調醫療工作。迪亞斯憶述10月7日哈馬斯突襲以色列當日清晨被巨響吵醒，他與同屋的MSF人員起初都不清楚發生何事，直至看到有火箭飛出加沙的軌跡後，隨即啟動救援應急方案。迪亞斯稱，由於衝突期間交戰雙方都會視國際救援人員為間諜，因此MSF國際救援人員自戰爭爆發後被要求留在室內，他亦因此要遙距醫療統籌工作。

長年被封鎖 醫院老舊難負荷

MSF在衝突前在加沙4間醫院提供醫療支援，包括當地最大的希法醫院。在今次戰事期間，迪亞斯跟加沙衛生部及各地醫院等了解醫療需要，安排提供醫院所需物資，亦從身處不同醫院協助的MSF人員得知傷亡情况。他舉例指在戰爭開初，加沙北部的印尼醫院外有救護車被炮火擊中，醫院氧氣供應系統亦損毀，MSF其後運送了供氧氣設備協助。他又指由於傷病者大增，MSF捐贈予加沙衛生當局的醫療物資很短時間內就耗盡。曾在2021年7月到加沙評估當地醫療需要的趙卓邦指出，加沙在長年被封鎖下，除了醫療設備老舊、醫院人手不足外亦缺乏應急反應系統，一旦發生大型傷亡事件時，醫院就會不勝負荷。

在本月初經加沙南部拉法口岸進入埃及前，迪亞斯多次轉移到加沙不同的地點暫住，聽到不同民眾對今次衝突的心聲。他引述在南部汗尤尼斯一間中心停留時，有MSF人員及病人稱過去的衝突他們都不需要離開家園，因為他們會事先被通知攻擊的時間與地點，但今次並非如此，指加沙在這場戰事中沒任何地方是安全。

迪亞斯指今次以哈戰事是他加入MSF近10年來面對的第7場衝突，亦是他所見過最大型的衝突。面對戰火難免影響情緒，迪亞斯表示為了工作就需要有所壓抑，但亦感嘆稱自己在這約26多日的經歷，相對於加沙人一生所經歷的只屬一少部分：戰爭對於後者而言就是人生一部分。

想重返支援「衝突喪生亦無悔」

MSF的國際救援人員現已全部撤出加沙，但亦已組成一支新的國際救援團隊，準備好隨時進入加沙支援醫療人道工作，身處家鄉菲律賓接受訪問的迪亞斯亦表示希望重返當地參與人道工作。迪亞斯稱，加沙的同事都指他就像當地人而非MSF國際救援人員，他亦深感加沙就是他的家。被問及面對今次衝突有否有一刻感猶豫、想離開加沙時，迪亞斯稱如被要求重返當地他很樂意，如果在衝突中喪生亦無悔。

明報記者 曾永昌

（以色列-哈馬斯戰爭）