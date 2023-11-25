以襲擊警告被視為「假想場景」

分析影像警告哈馬斯演習擄人

消息人士指，以軍哨兵注意到一名哈馬斯高級軍事指揮官監督訓練過程，再比對資料確認身分後，利用安全通訊系統向南方司令部的最高級別情報官員提交詳細報告。報告內容包括指哈馬斯在訓練成員炸毀數個地點的邊境哨站、進入以色列領土及控制社區。士兵又根據數段影像分析警告稱，哈馬斯在演習擄走人質，並認為襲擊迫在眉睫。

以色列公共電視台KAN周四亦報道哨兵的有關報告，更補充士兵的警告包括有飛機可能被擊落、哈馬斯在以色列領土上插旗。然而《金融時報》據所得的通訊內容指，該名以國高級情報官員回應指這是「假想場景」，因此未有採取行動。

消息人士稱有關警告被無視不僅因為是來自低階士兵，亦因為以色列政府相信經過「軟硬兼施」地懲罰性封鎖、轟炸其軍事設備，又提供援助及資金，哈馬斯已經得到遏制。報道又指，哈馬斯這種攻擊勢必引發與以色列的戰爭，故以國情報界認為哈馬斯會尋求避免這類戰爭。

消息又稱指情報體系內正討論襲擊警告未獲認真對待一事，並接近要採取紀律處分。不過，以色列國防部回應《金融時報》查詢時，指其指揮官和士兵完全專注於擊敗哈馬斯的任務，當戰爭結束後將徹底調查以釐清所有細節。

（金融時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）