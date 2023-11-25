以襲擊警告被視為「假想場景」

【明報專訊】以色列上月遭哈馬斯突襲，令以軍及內塔尼亞胡政府備受批評，以軍未能防範襲擊被視為1973年贖罪日戰爭以來最重大情報失誤。《金融時報》昨日(24日)引述2名消息人士報道，有駐紮加沙邊境以軍在襲擊前數周已向高級情報官員報告受襲可能性，但該官員僅視之為「假想場景」而不予理會。
分析影像警告哈馬斯演習擄人
消息人士指，以軍哨兵注意到一名哈馬斯高級軍事指揮官監督訓練過程，再比對資料確認身分後，利用安全通訊系統向南方司令部的最高級別情報官員提交詳細報告。報告內容包括指哈馬斯在訓練成員炸毀數個地點的邊境哨站、進入以色列領土及控制社區。士兵又根據數段影像分析警告稱，哈馬斯在演習擄走人質，並認為襲擊迫在眉睫。
以色列公共電視台KAN周四亦報道哨兵的有關報告，更補充士兵的警告包括有飛機可能被擊落、哈馬斯在以色列領土上插旗。然而《金融時報》據所得的通訊內容指，該名以國高級情報官員回應指這是「假想場景」，因此未有採取行動。
消息人士稱有關警告被無視不僅因為是來自低階士兵，亦因為以色列政府相信經過「軟硬兼施」地懲罰性封鎖、轟炸其軍事設備，又提供援助及資金，哈馬斯已經得到遏制。報道又指，哈馬斯這種攻擊勢必引發與以色列的戰爭，故以國情報界認為哈馬斯會尋求避免這類戰爭。
消息又稱指情報體系內正討論襲擊警告未獲認真對待一事，並接近要採取紀律處分。不過，以色列國防部回應《金融時報》查詢時，指其指揮官和士兵完全專注於擊敗哈馬斯的任務，當戰爭結束後將徹底調查以釐清所有細節。