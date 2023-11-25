休戰首天 以哈互釋人質囚犯 紅十字會加沙接收24人 雙方揚言限期後重啟戰幔

以色列電視台昨報道，加沙13名以色列人質獲釋後，經加沙接壤埃及的邊境口岸送到埃及，交予以色列和紅十字會人員。以軍其後表示13人已返回以色列，將送院並與家人團聚。法新社報道以方派出創傷應對專家和醫護以及軍人保障獲釋人質安全，並帶同兒童人質喜歡的食物安撫他們。

以方同時釋放39名巴人婦孺囚犯。巴勒斯坦囚犯專員昨向路透社表示，39人中有24名婦女和15名青少年男性，全部來自西岸地區。

紅十字會稱獲釋人質有10泰國人

紅十字會稱哈馬斯昨亦釋放了10名泰國人質。泰國首相賽塔（Srettha Thavisin）較早時則表示，12名泰國人質獲釋。路透社昨引述消息人士報道，獲釋的泰國人全是男性，並非以哈休戰協議一部分，而是根據卡塔爾和埃及與哈馬斯達成的獨立協議。

休戰協議昨早生效，加沙衛生部表示，以軍已撤出加沙最大的希法醫院。哈馬斯表示，以色列同意在休戰期內每日早上10時至下午4時（本港下午4時至晚上10時）暫停加沙北部的空中交通，而加沙南部的空中交通則會全程暫停。

在加沙北部附近的路透社記者昨稱上空沒有以色列空軍活動，也沒出現巴勒斯坦火箭炮發射遺下的痕迹。路透社亦目擊數十輛以軍坦克等軍車撤出加沙。加沙南部汗尤尼斯有大批巴人民眾準備趁停火空檔回到北部，但是以軍呼籲他們勿折返，形容當地仍是「危險戰區」。半島電視台報稱以軍曾經在休戰協議生效後開槍，幸未造成傷亡，以軍暫時未有評論事件。以色列政府發言人指控哈馬斯違反協議發射火箭炮，加沙南部對開兩條以色列村莊響起防空警報，未有即時傷亡報告。

新華社引述巴勒斯坦消息人士稱，休戰協議生效後以軍戰機已在加沙南部「完全停飛」，但在中部努賽賴特難民營等地仍然可以聽到飛機盤旋聲。另當地傳媒報道，有火箭炮飛向以色列方向，但被以軍「鐵穹」系統攔截。法新社則報道，休戰協議生效後兩小時，加沙北部仍有地方冒起濃濃黑煙。

90輛載救援物資貨車入加沙

埃及官員指，協議生效後約3小時至最少有90輛載有救援物資的貨車經拉法過境口岸進入加沙。埃方曾表示休戰期間每天會有200輛救援物資貨車、13萬公升柴油，以及4輛貨車的燃氣運往加沙。

預計4天休戰期內共50名以色列人質將換取150名巴人囚犯獲釋，雙方全為婦孺。美國尋求每多釋放10名以色列人質，便延長休戰期一天。然而外界認為休戰期限屆滿後不太可能結束戰鬥。哈馬斯武裝分支發言人奧貝德周四稱巴人武裝分子準備好持續抵抗，並呼籲被佔領的西岸地區反抗以軍。以色列防長加倫特同日則形容暫時停火是「短期整休」，指戰鬥最終仍會激烈持續，以製造壓力救回更多人質。他指「預期戰事最少會維持多兩個月」。

（路透社/法新社/新華社/CNN）

（以色列-哈馬斯戰爭）