英去年淨移民74.5萬破紀錄 BNO移英港人數回落

多來自非歐盟國地區

國家統計局（ONS）周四（23日）發表報告，指截至今年6月底的12個月，英國入境移民達120萬人，離開者為50.8萬人，淨移民人數為67.2萬人，比之前一年的60.7萬人為多。當局同時上調2022年淨移民人數至74.5萬人，創下歷來紀錄，也比5月時公布的臨時數字大幅增加13.9萬人。ONS表示，大多數新增移民都是來自非歐盟國家地區，特別是從事醫護行業的技術移民。前3位移民最多的非歐盟國家分別是印度、尼日利亞和中國。內政大臣祁湛明表示，「移民英國的以學生和醫護人員為主，證明英國大學在世界的領先地位，以及我們利用移民系統優先考慮所需技能的能力。」

報告提到，截至今年6月以英國國民（海外）護照（BNO）移居英國的香港人數量，已經出現回落，來自烏克蘭的移民減少情况更明顯。2023年第2季，BNO持有人移英申請約有9800宗。

「高得驚人」辛偉誠受壓

在野工黨領袖施紀賢表示，淨移民數字「高得驚人」，一些保守黨議員亦不認同政府的說法。由黨內右翼議員組成的議會小組「新保守黨」（The New Conservatives）呼籲辛偉誠立即採取行動，並提出一籃子措施減少移民。保守黨核心小組亦警告辛偉誠，在明年大選前，減少淨移民是「生死攸關」的問題。

（BBC/衛報/路透社）