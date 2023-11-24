九一九協議報廢 歸咎韓局部中止 朝稱近停戰線恢復駐重兵

朝斥挑釁 韓以聯美威懾

朝鮮國防省昨發表聲明稱，將不再受制於《九一九軍事協議》，會在韓朝軍事分界線（MDL）地區加強武力部署並引進新型軍事裝備。聲明指在韓國的蓄意和挑釁性策動下，該協議淪為一紙空文，指韓方將局勢推向不可控制的境况，最終要為嚴重軍事挑釁付出代價。聲明強調，韓朝之間若發生不可挽回的衝突，需由韓方承擔責任。朝鮮國防省稱，朝方發射偵察衛星是自衛措施，合法行使主權。

對於韓朝今後可能在軍事分界線一帶起衝突，韓國國防部發言人全河奎昨稱，軍方將密切關注朝方舉動，一旦朝鮮作出挑釁，韓軍將基於韓美聯防能力，立即採取有力措施反制。韓國政府昨表示，已透過外交渠道向美國、日本、中國和俄羅斯，說明中止《九一九軍事協議》中部分條款效力的背景。朝鮮和韓國2018年9月19日簽署《九一九軍事協議》，條款包括在軍事分界線一帶設置禁飛區、雙方撤走板門店共同警備區的兵力與武器等。

韓：俄助朝分析衛星數據

韓國軍方周三出動偵察機和無人機，在軍事分界線一帶恢復對朝偵察工作。韓國國情院昨在國會情報委員會會議稱，經國情院研判，朝鮮發射偵察衛星成功的背後有俄羅斯幫助。朝俄領導人9月會晤時，俄羅斯總統普京公開表示支援朝方的發射活動。韓國國情院掌握到朝俄之間的交流情况，指朝鮮將設計圖和前兩次發射偵察衛星失敗的運載器數據交給俄羅斯，俄方回供數據的分析結果。

此外，根據航班追蹤網站RadarBox資料，一架俄國空軍伊留申-62M飛機周三從海參崴起飛，已飛抵平壤順安國際機場。雖未知該軍機飛往平壤的目的和乘客身分，但有分析推測可能與朝鮮發射偵察衛星有關。美國智庫蘭德公司首席研究員貝內特表示，俄方軍機可能載有專門研究衛星的俄羅斯科學家；英國智庫國際戰略研究所的專家亦指，朝鮮為了提升衛星影像品質，或求助俄方。韓聯社報道，朝鮮領導人金正恩周二在衛星發射現場與100多名技術人員的合照中，部分外國人面孔可能是俄方技術人員。

（韓聯社/中央社/法新社）