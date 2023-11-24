極右政黨爆冷奪最多議席 「荷蘭特朗普」謀拜相

根據點票結果，在眾議院150席中，維爾德斯（Geert Wilders）領軍的自由黨出乎意料地贏得37席，遠遠領先歐盟委員會前第一副主席蒂默曼斯領導的綠色左派聯盟和工黨政治聯盟（25席）和看守首相呂特所屬的保守派自由民主人民黨（VVD，24席）。維爾德斯在勝利演說表示：「我們必須找到方法來滿足選民的希望，讓荷蘭重新優先。荷蘭將歸還給荷蘭人，（政治）庇護海嘯和移民將受到遏制」。

反移民反穆斯林 倡停向烏供武

維爾德斯是歐洲懷疑論者，長期以來呼籲荷蘭政府收回邊境的控制權，主張減少移民、削減歐盟預算並否決歐盟進一步擴張。他還要求荷蘭停止向烏克蘭提供武器。他又以「阻止伊斯蘭入侵」西方為己任，曾辱罵摩洛哥移民是「敗類」，其政黨宣言呼籲禁止清真寺和《古蘭經》，並禁止在政府機關配戴頭巾。

這次競選活動中，維爾德斯則試圖淡化反伊斯蘭立場，強調自己可以是每一個人的首相，「不分宗教、背景、性別等」，他說荷蘭物價危機才是當前重中之重。自由黨另承諾將舉行「具有效力」的脫歐公投。

這次是自由黨首成第一大黨，令聯合政府籌組過程充滿變數，甚至可能打破上次大選的271日組閣時長紀錄。VVD黨魁耶希爾格茲-澤赫里烏斯曾表示不會在她「視為分化的男子」（指維爾德斯）領導的政府任職，她在選舉夜再質疑維爾德斯無力籌集議席大多數。中右派的新社會契約黨（NSC）黨魁奧姆齊赫特競選時也排除跟維爾德斯合作，以示不滿對方的反伊斯蘭違憲主張，但他在選舉夜有所軟化，承認這是困難結果，到周四會再商討如何作出最佳貢獻。

（路透社/衛報/BBC）