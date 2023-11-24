美擬游說以國於加沙南部設安全區

華府官員直言加沙死傷人數太高，令以色列失去許多國家開始反對以軍策略，並削弱美國民眾對以色列的支持，美方已向以色列官員表明，攻擊加沙南部並造成大量平民傷亡，將進一步使以色列受國際輿論孤立。《紐時》引述美方官員稱，美國及聯合國官員已開始試圖游說以色列政府在加沙南部設立安全區，理論上會是迄今相對未受空襲損毁的完整社區，未來應免受攻擊。美國國務院人道主義援助特使薩特菲爾德正就此跟與以方談判，期望能在4天停火期內達協議。

美救援物資就緒 休戰即進加沙

美國國際開發署已在埃及準備人道救援物資，等戰事暫停即可迅速運入加沙，首務是提供更多燃料，為醫院、海水化淡廠、麵包店和污水泵供電，防止疫症爆發。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）透過發言人稱，其加沙設施目前收容近100萬人，盼將流動診所送往避難所，並在北部派發麵包、麵粉和飲用水，惟以加沙人道主義災難的規模和範圍來說，停火4天絕對不夠。聯合國兒童基金會執行主任拉塞爾周三指，自上月7日哈馬斯突襲以來，加沙已有逾5300名兒童死亡，成為全球對兒童最危險的地方，估計當地未來數月兒童消瘦（child wasting，指兒童營養不良至危及性命）比率將增加30%。

（紐約時報/BBC）

（以色列-哈馬斯戰爭）