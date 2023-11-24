名單確認稍阻滯 以哈休戰押後今生效 卡塔爾：雙方停火後 哈馬斯放首批13以色列人質

以確認已收名單 哈指3倍巴人獲釋

卡塔爾外交部發言人安薩里（Majed Al-Ansari）昨日表示，休戰會在今晨7時起生效，屆時加沙南北都會全面停火，其後首批13名以色列婦孺人質將於下午4時（本港晚上10時）獲釋，如果有屬於同一家庭者會一併獲釋。惟他未有給出當天會有多少巴人婦孺會從以色列監獄中獲釋的細節，只稱多哈期望以方會釋囚，作為對等協議的一部分，而多哈會監察休戰和釋放人質的情况，並會跟以色列、哈馬斯駐多哈政治辦公室和紅十字國際委員會（ICRC）保持直接和實時的溝通渠道。安薩里續稱，卡方昨已收到相關人士的名單，強調當下優先目標「安排婦女和兒童遠離傷害，擴大暫停規模以救出更多人質，最終達成「持久停火」。

以色列總理辦公室其後確認，已收到將會獲釋的人質名單，指當局正核實名單細節，並跟所有人質家屬保持聯繫。哈馬斯武裝分支卡桑旅亦確認，為期4日的休戰會在今晨7時啟動，屆時該部隊與以軍都會停火，「敵對飛機」會完全暫停飛越加沙南部上空，同時每日早上10時至下午4時會停止在加沙市和其他加沙北部地區上空飛行；而在休戰期間將有50名以方人質獲釋，以方則會釋放3倍人數的巴人囚犯。

這次開戰近7周以來首度達成協議的休戰決定，原定周四生效，惟以色列國家安全委員會主席哈內格比（Tzachi Hanegbi）臨近周四午夜時發表聲明，指人質談判仍「持續推進」，「將按原本協議展開釋放過程，但不會在周五前開始」。卡塔爾外交部發言人其後表示，將在「數小時內」公布停火開始的新時間，並與美國合作「確保停火盡快開始，並對各方致力遵守協議提供所需協助」。

「談判仍推進」 原定周四生效前叫停

一名以方官員周三晚向《以色列時報》解釋，以方和哈馬斯須分別批准並啟動協議，又否認以色列情報機關摩薩德局長巴爾內亞（David Barnea）一如傳媒所指般已收到首批獲釋人質的名單及資料。美國白宮國家安全委員會發言人沃森表示，正商討人質的「最後運送細節」，期望周五早上得以執行。法新社昨引述一名巴勒斯坦官員稱，停火「因以色列人質名單和獲釋方式等最終細節」而受拖延。

《華爾街日報》周三報道，根據協議條文，哈馬斯需要在經埃及釋放人質的前一晚提交詳細名單，其後須轉交予負責居中轉交人質予卡塔爾和以色列的ICRC。但埃及高官表示，哈馬斯至前天仍未提交上述名單，以色列消息稱哈馬斯跟卡塔爾亦尚未批准協議文件。《紐約時報》則指，哈馬斯至今未確保被擄人質仍然生還。有以色列傳媒報道，協議因以哈雙方對「遊戲規則」缺乏互信而押後執行。

（綜合報道）

（以色列-哈馬斯戰爭）