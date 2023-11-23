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瑞典鈉離子電池取突破 可減稀有金屬對華依賴

【明報專訊】瑞典充電池研發公司Northvolt周二（21日）宣布製成一款突破性鈉離子（sodium-ion）充電池，除了比鋰電池成本低和安全，更重要是毋須使用多種稀有金屬，有助減少依賴中國。

Northvolt屬初創企業，背後有福士（大眾汽車）、黑石和高盛等大企業支持，是目前歐洲唯一大型本土電池生產商。新研發的這款鈉離子電池毋須使用鋰、鎳、石墨和鈷等材料。Northvolt負責策略和可持續性的副主席安德烈亞松（Patrik Andreasson）說：「利用鈉離子技術並非新事物，但我們認為這是首次有產品完全毋須使用關鍵原材料。這是徹底突破。這為不再就部分組件依賴其他國家——包括中國，提供選項。」

改良後可供電動車用 高溫亦安全

以往鈉離子電池的能量密度普遍低於鋰離子電池，新的鈉離子電池能量密度每公斤達160瓦時，已接近目前電力儲存所用產品的每公斤約180瓦時水平。Northvolt表示，鈉離子電池原本設計供電力儲存廠之用，但將來可以改良為電動車提供電力（電動車電池能量密度每公斤約250至300瓦小時）。安德烈亞松說，鈉離子電池採用的材料在高溫時較其他電池材料安全，因此公司目標是將產品推廣到中東、印度和非洲等地。Northvolt表示，新產品將於明年向客戶展示，預計到2030年左右全面量產。

（衛報/金融時報）

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