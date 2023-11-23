FT：美挫暗殺錫克分離主義者陰謀 警告印度政府

創組織推動建國 被印反恐機構調查

根據報道，暗殺陰謀的目標是潘努（Gurpatwant Singh Pannun），他具有美國和加拿大公民身分，也是美國「正義錫克教徒」（Sikhs for Justice）組織的法律顧問及創始人。該組織推動建立獨立錫克教徒國家「卡利斯坦」（Khalistan）。報道指印度反恐機構周一立案調查潘努，指他本月在社交媒體分享的片段中，警告國營航空公司印度航空（Air India）的乘客，他們生命處於危險之中。

知情者沒有透露是華府向新德里提出抗議導致暗殺陰謀者罷手，還是美國聯邦調查局（FBI）挫敗了行動。

除外交警告外，熟悉此案的人透露，美國聯邦檢察官已向紐約一個地方法院提交密封起訴書，起訴最少一名涉及陰謀者，但由於他已離開美國，令案件更加複雜。

潘努拒絕透露美國當局是否曾向他提過暗殺陰謀。他說：「在美國領土威脅一名美國公民是對美國主權的挑戰，我相信拜登政府有足夠能力應對此類挑戰。」

今年6月，錫克教領袖尼傑爾（Hardeep Singh Nijjar）在加拿大溫哥華遭暗殺。加拿大總理杜魯多9月公開表示，有「可信的指控」表明新德里涉及此案，令加印關係惡化，同時令美國處境尷尬。分析指拜登政府將印度視為制衡中國的關鍵，故在尼傑爾案中已經盡量避免公開譴責印度，但潘努案涉及美國公民和主權問題，勢必令白宮陷於兩難局面。

（金融時報/路透社）