朝稱衛星攝得美軍關島基地 韓局部中止5年前軍事協議 恢復邊境偵察

萬里鏡-1號微調約10天 下月正式任務

朝中社報道，金正恩於昨早到達國家航空航天技術總局平壤綜合管制所，檢視了萬里鏡-1號在太平洋關島上空拍攝到的安德森空軍基地、阿普拉港和其他美軍重要軍事設施的圖片。官員匯報稱，萬里鏡-1號經過7至10天的微調後，將於12月1日起正式展開偵察任務。金正恩表示，朝鮮靠自己的力量和技術發展並最終擁有航天偵察能力。報道提到，朝鮮短期內會發射更多偵察衛星。

韓國軍方昨日下午證實朝鮮衛星進入軌道，但國防部長申源湜質疑朝方收到衛星照的說法，指衛星進入軌道後需要一定時間才能傳回照片，並估計要到周末才能斷定衛星是否能夠運作。總理韓悳洙昨日較早時主持臨時國務會議，並審議通過關於中止《九一九軍事協議》部分內容效力的議案後，由正在訪英的總統尹錫悅批核，向朝鮮通報後即可生效。

韓美日海上軍演反制 華籲各方冷靜

韓朝2018年簽署《九一九軍事協議》，當中雙方同意設立暫停實彈演習的緩衝區和禁飛區，從分隔兩國的非軍事區撤走一些哨崗。韓國國防部表示，隨着協議部分內容效力中止，軍方會恢復在軍事分界線一帶的監視和偵察活動。

韓美日三國譴責朝鮮發射軍事衛星，指這是「公然違反」聯合國關於禁止朝鮮試射涉及導彈技術飛行物的禁令。三國本周末將在朝鮮半島以南海域輪番作韓美、韓美日海上聯合軍演，演習性質已改為反制朝方發射衛星。中國外交部發言人毛寧昨日表示，希望有關各方保持冷靜克制，堅持政治解決大方向。

（韓聯社/朝中社/法新社/新華社/路透社）