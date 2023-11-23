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普京G20籲思停烏戰「悲劇」 指加沙巴勒斯坦平民遭滅絕

【明報專訊】二十國集團（G20）視像峰會昨（22日）召開，俄羅斯總統普京發表講話，是去年2月俄烏戰事爆發以來，首次在G20領導人面前發言，表示有必要思考如何停止烏克蘭戰爭的「悲劇」，是他對該戰爭至今最溫和的言論。普京說：「是的，當然，軍事行動總是一場悲劇。我們應該考慮如何阻止這場悲劇。順便說一句，俄羅斯從未拒絕與烏克蘭和平談判。」

談到以哈戰爭時，普京說：「今天，在加沙，巴勒斯坦的平民遭滅絕，難道不令人震驚嗎？」他說，加沙的醫生被迫在沒有麻醉藥的情况下為孩子動手術，這肯定令人震驚。

中國國務院總理李強亦有在視像峰會發言，但從新華社的報道和外交部的新聞稿所見，李強並未點名提到以哈戰爭。

主持峰會的印度總理莫迪致開幕辭時表示，有必要確保以色列和哈馬斯之間的衝突，不會擴大為區域衝突。他又談及人工智能（AI）應該惠及人類，並且必須對社會安全，呼籲公眾注意使用AI的負面影響，強調需要全球監管。

G20峰會今年9月在新德里召開，但中國國家主席習近平與普京未有出席；會後莫迪提議召開G20視像峰會，繼續討論9月會議提出的相關事宜，着重討論經濟、數碼化及應對氣候變化等議題。

（路透社/天空新聞）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕以色列-哈馬斯戰爭 以巴衝突 俄烏戰爭 普京 二十國集團（G20）

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