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以哈今休戰4天 50人質換150巴囚 美卡埃參與5周「極痛苦」談判 以總理稱軍事任務不變

【明報專訊】以色列與哈馬斯周三（22日）達成臨時停火協議，是雙方爆發戰事近7周後首次停火安排。根據協議，雙方會在當地周四早上10時起停火4天，其間哈馬斯會釋放10月7日突襲時擄走的其中50名婦孺，以色列亦會釋放150名巴勒斯坦囚犯。有美國官員透露，是次停火協議經過「極其痛苦的」5星期談判而達成。以色列總理內塔尼亞胡指，以軍行動會持續，直至完成所有目標。

哈馬斯在突襲以色列時擄走約240人，逾半人質擁有外國或雙重國籍。以國曾態度強硬稱所有人質獲釋才會停火，及至周三凌晨內塔尼亞胡辦公室宣布政府同意為期4天停火及人質獲釋的「框架」，稱該協議是達成把所有人質帶回家目標的「第一階段」。哈馬斯在以方宣布後不到一小時，亦表示同意停火及釋放人質，換取被以方囚禁的巴人囚犯獲釋。

每多放10人質 多停火1天

埃及Qahera電視台報道，臨時停火協議會在當地時間周四上午10時（本港時間周四下午4時）生效。有份斡旋雙方談判的卡塔爾表示，協議亦會包括容許大量人道主義車隊及救援物資進入加沙。協議亦提及每釋放多10名人質，停火就延長多一天，但此額外安排的條件未提及釋放巴人。

巴官稱月內多一次「換囚」

以色列傳媒較早時報道，首批人質將於周四獲釋，又指協議須等24小時才能生效，給予以國民眾機會入稟最高法院反對釋放被囚巴人。一名巴勒斯坦官員昨告訴路透社，本月稍後會再有一次人質換囚犯，意味共100名人質將獲釋，以色列將在這兩次人質換囚犯過程中總共釋放300名巴勒斯坦囚犯。

以軍發言人孔里庫斯（Jonathan Conricus）周三早上向美國有線新聞網絡（CNN）表示，在收到以國政府的指示前，他們會繼續打擊哈馬斯的行動；當臨時停火協議生效，會履行協議內容。

內塔尼亞胡周二在戰時內閣會議上呼籲支持臨時停火協議，稱這是個困難但正確的決定，能夠讓以色列繼續打擊哈馬斯。他在會議開始時指以軍的任務不變，稱他們正在戰爭，並會繼續戰事直至達成所有目標為止，包括摧毁哈馬斯、讓所有人質獲釋及確保加沙境內再沒實體能威脅以色列。他又指美國總統拜登的介入，有助以色列能以更小讓步換取更多人質獲釋。哈馬斯則表示，雖然達成停火協議，但他們的手指「仍扣在扳機上」，哈馬斯成員會繼續警惕保衛人民及擊敗以軍。

法新社昨引述美國官員報道，臨時停火協議經5周「極其痛苦過程」換來，始於卡塔爾為了解救部分人質而聯絡美國及以色列。該官員稱卡塔爾「要求成立小組，與以色列一同非常仔細、秘密地解決這問題」，華府官員「每天、有時甚至每小時跟卡塔爾、埃及和以色列就人質問題展開高層接觸」。

消息人士稱拜登亦有參與談判、與人質家屬視像會面，又指上月20日兩名美國人質獲釋，是整個談判的「試點過程」。在經過獲釋人質數目的爭論及施壓內塔尼亞胡推進協議，最終在周日（19日）美方官員與埃及情報局長會面，並獲哈馬斯保證「縮窄分歧」後，「首次真正看到有望達成協議」。

美媒：布林肯近日第四度訪以

美國新聞網站Axios昨日引述兩名消息人士報道，美國國務卿布林肯計劃下周初到訪以色列，跟以色列及巴勒斯坦雙方官員討論加沙戰况，這將是今次以哈戰爭爆發以來，布林肯第四次訪以。消息人士指行程尚未敲定，但預計布林肯會在周四至下周二之間到以色列。國務院發言人拒絕評論有關消息。

（路透社/法新社/CNN/Axios）

（以色列-哈馬斯戰爭）

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