塑膠公約議而未決 產油國被指採拖字訣

聯合國去年提出要在2024年底或之前就塑膠的「完整周期」達成具約束力協議，以解決目前全球每年產生4億噸塑膠垃圾的問題。在肯尼亞首都內羅畢舉行的為期一周會議，目標是推進訂立針對塑膠污染的協議。不過，到周日晚會議結束時，與會者仍未能就如何推進協議起草工作制訂任何計劃。

歐盟等促減產 產油國倡改善回收

今輪會議前，挪威、加拿大、阿聯酋和歐盟一起提出，任何草案都必須提到減產塑膠。這建議勢對化石燃料企業造成衝擊。塑膠是石油副產品，對產油國經濟有重要幫助。根據國際能源處分析，諸如塑膠和肥料等石化產品，預計到2030年和2050年時，將分別佔石油需求量增長的三分之一和近半。《金融時報》引述非牟利組織「國際環境法中心」的數字報道，在內羅畢會議期間，石化業派出多達143名代表空群出擊，提出毋須塑膠減產的方案。

報道又引述與會消息人士和部分國家代表公開的文件報道，沙特阿拉伯、俄羅斯和伊朗等產油大國，指削減產量不應放上談判桌，建議各方採取自願、「由下而上」的方針，焦點放在改善塑膠的循環再造。

報道稱，到周日晚，與會者對提案提出超過500個修訂建議，最後各方未能達成共識。參與會議的綠色和平代表團團長福布斯說，某些國家就達成草案框架採取拖延戰術，令具意義的工作在明年4月於加拿大舉行的下次會議前無法展開，指談判正步向「災難」。

（金融時報）