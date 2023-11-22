菲美海空巡南海 恐激怒北京 菲總統稱「重大舉措」 盼建無縫伙伴關係

小馬可斯在社交平台稱，這次聯合巡邏為期3天，是菲律賓武裝部隊和美國印太司令部合作的努力，「這項重大舉措證明我們致力於加強兩國軍隊在進行海上和空中巡邏的互操作性（interoperability）」，他稱目標是透過合作加強地區安全，並與美國建立無縫伙伴關係，維護共同利益。小馬可斯指出，這些聯合巡邏是美菲共同防禦委員會和安全接觸委員會（MDB-SEB）商定的一系列活動一部分。

北呂宋島司令部發言人卡布薩歐表示，聯合巡邏在菲律賓最北端的雅米島開始，該島距離台灣約100公里。菲律賓軍方稱，菲軍派出3艘軍艦、兩架FA-50輕型戰鬥機、一架A-29B「超級巨嘴鳥」攻擊機（Super Tucano），美軍則出動濱海戰鬥艦和P9-A海上巡邏偵察機，巡邏行動會在「西菲律賓海」結束。「西菲律賓海」是馬尼拉對其南海專屬經濟區的稱呼。

菲接觸大馬越南 繞華商南海行為準則

小馬可斯宣布美菲聯合巡邏前一天，在夏威夷一個論壇上表示，南海局勢變得比以往嚴峻，指解放軍逐漸逼近菲律賓海岸線。他稱，菲律賓已與馬來西亞和越南等國接觸，商討制訂南海行為準則，指中國與東盟制定的行為準則進展相當緩慢。小馬可斯去年上台後，改變前朝政府向中國靠攏的做法，轉為尋求與美國改善關係。菲美今年加強軍事合作，菲律賓供美軍使用的基地數目增加近一倍，包括一些面向台灣的基地。與此同時，菲中關係則惡化，兩國的船在雙方有主權爭議的南海水域多次對峙甚至相撞，菲律賓本月指摘中國海警在南海仁愛礁附近海域向其補給船發射水炮。

總部設在馬尼拉的海洋事務與海洋法研究所所長巴通巴卡爾表示，菲律賓與美軍聯合巡邏，表明馬尼拉現政府在「西菲律賓海問題上決心奉行更強硬政策」。

（路透社/法新社/菲律賓星報）