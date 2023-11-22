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金磚開會商以巴 習籲召國際和會

【明報專訊】中國國家主席習近平昨晚在北京出席金磚國家（BRICS）領導人以巴問題特別視像峰會，並發表講話，呼籲盡快召開更具權威的國際和會，合力推動巴勒斯坦問題早日全面解決。

習近平強調當前形勢下，金磚國家就巴勒斯坦與以色列問題發出正義之聲、和平之聲，非常及時和必要。他指出目前有3個當務之急，包括衝突各方立即停火止戰；保障人道主義救援通道安全暢通；國際社會要以實際舉措，防止衝突擴大、影響整個中東地區穩定。

習近平稱不公正解決巴勒斯坦問題，中東就無持久和平穩定，中方呼籲盡快召開更具權威的國際和會，凝聚國際促和共識，推動巴勒斯坦問題早日獲全面、公正、持久解決。

沙特阿拉伯王儲穆罕默德在峰會上發言時，敦促所有國家停止向以色列出口武器，呼籲啟動認真、全面的和平進程，以1967年邊界為基礎建立巴勒斯坦國。他說除非執行與兩國方案有關的國際決定，否則無法實現巴勒斯坦安全穩定。穆罕默德又指加沙正發生的「殘酷罪行」，需各國集體努力制止。

俄羅斯總統普京在會上表示，加沙有數以千計的人死亡、大量平民被驅逐，當務之急是實現巴以長期停火，釋放人質。他指出，俄方堅持通過外交手段解決問題，致力紓緩局勢、停火和尋求政治解決巴以衝突，金磚成員國和區內國家可發揮重要作用。他又批評美國試圖在巴以衝突協調問題上，獨攬調停人的作用。

在會議召開前夕，南非政府部長呼籲國際刑事法院（ICC）在12月中或之前對以色列總理內塔尼亞胡發出逮捕令，以色列周一（20日）召回駐南非大使貝洛策爾科夫斯基進行磋商。

（路透社/法新社/以色列時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）

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