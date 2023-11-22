哈馬斯：協議近達成 300巴人將獲釋

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯領袖、哈馬斯政治局主席哈尼亞（Ismail Haniyeh）周二發表聲明，稱哈馬斯與以色列達成暫停軍事行動協議已「近在咫尺」。路透社引述卡塔爾熟知談判消息人士透露，相關談判已進入最後階段，「從未如此接近」。法新社引述哈馬斯和同樣有擄走以色列人質的巴人武裝派系「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動」（傑哈德）消息人士稱，兩個組織都已同意暫停軍事行動的條款，首先是停戰5天，包括地面完全停止行動，並限制以軍空襲南加沙，而巴人武裝組織則會釋放50至100名人質，包括以色列平民和外國人，但不包括軍人。此外，以色列會釋放繫獄的約300名巴人，包括婦孺，300架載有食物和醫療物資的貨車會獲准進入加沙。英國《獨立報》則引述多名消息人士報道，雖然協議仍未落實，但雙方共識是巴人武裝組織釋放50至75人，最快下周初就會放人。

以擬恐怖分子可處決 人質家屬批礙放人

立場極右的本格維爾（Itamar Ben-Gvir）正推動立法將恐怖分子最高刑罰提高至死刑，國會一個委員會周一舉行相關會議討論，不少家屬質疑本格維爾將以色列監獄中關押的巴勒斯坦人問題重新置於鎂光燈下，令哈馬斯更不願意放人。妻女被哈馬斯擄走的阿維格多里（Hen Avigdori）喊道：「也許與其談論死者，不如談論在生的人。別再談論殺害阿拉伯人了。談論拯救猶太人。這是你的工作！」另一批家屬在特拉維夫與內塔尼亞胡及戰時內閣開會，有家屬不滿內塔尼亞胡聲稱消滅哈馬斯與拯救人質同樣重要。會後，內塔尼亞胡強調他致力於確保人質獲釋，他在聲明中說：「在他們歸還之前，我們不會放鬆。」

（CNN/以色列時報/獨立報/法新社/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）