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以軍炮擊印尼醫院 400病人未撤離 稱反擊院內武裝分子 「符比例原則國際法」

【明報專訊】以軍繼上周攻入加沙最大的希法醫院後，周一（20日）再炮擊加沙北部的印尼醫院，造成至少12死數十傷。哈馬斯控制的加沙衛生部表示，在以色列攻擊數小時後撤走200名病人，但院內仍有400名病人，院內及周邊地區也有約2000名流離失所者。以軍表示，其部隊遭醫院內的武裝分子開火，以軍只是「精準」還擊。總理內塔尼亞胡的外交政策顧問堅稱，向印尼醫院開火是「符合比例原則」的攻擊，「完全符合國際法」。

12死暫撤200人 病房狼藉屍遍地

印尼醫院位於加沙最北的拜特拉希亞市，鄰近賈巴利亞難民營，院內包括傷病者和醫護約700人，另有千計避難民眾。據印尼醫院一名護士及院務主任稱，以軍坦克在持續的炮擊和槍聲中逼近醫院，醫院約在周一凌晨2時半遭攻擊。兩名職員表示，醫院二樓遭炮火擊中，當時那裏有數十名病人和流離失所者正在睡覺，由於外面戰鬥持續，院方無法轉移屍體，護士穆罕默德說：「部門內一片混亂，漆黑又大火，很難轉移或疏散死傷者。」巴人記者拍攝的影片可見，周一印尼醫院一間病房內一片狼藉，滿地屍體，瓦礫吊在天花板。一名院務主任說：「發生在希法醫院的事情也可能發生在我們身上。」

加沙衛生部稱，12人在炮擊中喪生，包括病人和醫護人員。衛生部發言人周一表示，在紅十字會協助下，200名病人已從印尼醫院撤離，乘巴士前往南部最大城鎮汗尤尼斯的納賽爾醫院。

以軍稱精準還擊 「無炮彈射向醫院」

以軍表示，其部隊遭到「來自印尼醫院內部」的炮火襲擊，他們瞄準了敵方炮火的具體來源反擊，強調「沒有炮彈射向醫院」，且已採取多項措施盡量減少對非戰鬥人員的傷害。內塔尼亞胡外交政策顧問福爾克（Ophir Falk）周一接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問表示，以軍向印尼醫院開火「完全符合國際法、遵守比例性和區分原則」，強調以軍有區別平民和恐怖分子。被問及以軍在加沙的行動是否缺乏對平民的關心時，福爾克說：「世上沒有軍隊比以色列國防軍更有道德。」

《日內瓦第四公約》列明，民用醫院在任何情况下不得成為攻擊目標，又指「民用醫院應得之保護不得停止，除非醫院越出其人道主義任務之外，用以從事有害於敵方之行為」。《海牙公約》提到，攻擊方必須盡可能保護醫院免受襲擊，但條件是此類建築物不得用於軍事目的。

世界衛生組織發言人林德邁爾（Christian Lindmeier）昨表示，位於加沙北部的希法醫院、印尼醫院、阿赫利阿拉伯醫院（Al Ahli Arab Hospital）已請求協助疏散院內病人，相關行動籌劃中。不過，世衛執行主任瑞安（Michael Ryan）表示，加沙大多數醫院已關閉，並指出很難疏散北部醫院的病人，「腫瘤患者的護理、創傷護理、重建手術，當中許多服務只有北部的大醫院才能提供」。

（紐約時報/CNN/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

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