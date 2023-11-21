王毅晤阿伊外長團 「停火不是外交辭令」

代表團成員包括沙特阿拉伯、約旦、埃及、印尼和巴勒斯坦自治政府的外長，加上伊斯蘭合作組織秘書長塔哈。王毅稱中方堅定支持阿拉伯和伊斯蘭國家的外交努力，並就加沙危局、解決巴勒斯坦問題提出中方主張。巴以衝突循環往復，王毅指巴勒斯坦人民的建國權、生存權、回歸權長期遭到漠視，解決之道是落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦國。

以駐華大使：不是時候 應籲釋人質

費薩爾表示：「我們來這裡是為了發出一個明確的信號：立即停止戰鬥和殺戮，向加沙運送人道主義物資。」埃及外長舒克里透過外交部社交平台帳號表示，期望中國等大國發揮更大作用，制止在加沙針對巴人的攻擊。

不過，以色列駐華大使潘綺瑞（Irit Ben-Abba）周一稱，希望「這次訪問不會發表任何停火聲明，現在不是時候」。她指以方希望代表團呼籲立即無條件釋放哈馬斯劫持的人質。

代表團下一站會是莫斯科，俄新社昨報道，俄羅斯外長拉夫羅夫周二將會見他們。

（新華社/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）