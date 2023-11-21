以軍提醫院地道「證據」 哈馬斯質疑影片真偽

BBC：不足證哈馬斯設大型總部

以軍周日表示，士兵在希法醫院車庫發現一輛布下陷阱的小卡車，將其引爆後發現車庫下有一條地道。以軍公開本月16日及17日由機械人所拍地道影片，顯示豎井下有螺旋樓梯通向一條地道，內有電線。以軍表示，豎井深約10米，地道長達55米，盡頭是一扇防爆門，門上有一個可供開槍的射擊孔，稱哈馬斯利用這種門「阻止以色列部隊進入指揮中心和其地下資產」。以軍指出，這是一部分的證據，清楚證明希法醫院內許多建築被哈馬斯用作掩藏其恐怖基建和活動。

《紐約時報》確認影片在希法醫院拍攝，但BBC指出，對比以軍之前公布的電腦模擬圖，展示哈馬斯大規模及複雜的地下總部，最新影片仍未能證明這點。加沙衛生部總監博爾什反駁以色列的地道指控「純屬謊言」，批評以軍攻入醫院8日仍毫無發現。哈馬斯承認貫穿加沙各地建有由秘密地道、地堡和豎井通道組成的數百公里長網絡，但否認設在醫院這類民用基建內。

閉路電視曝人質入醫院 哈馬斯：治療患者

以軍發言人哈加里同日發布希法醫院的閉路電視影片和定格相片，指控哈馬斯將兩名分別來自尼泊爾和泰國的人質帶往希法醫院，現時下落不明。第一段影片可見武裝人員將一名男子推入醫院，令醫護人員大吃一驚；第二段影片顯示一名紮着繃帶的流血男子躺在牀上，旁邊有一名持槍便衣男子。

加沙衛生部指未能確定影片真偽，即使影片屬實，也只顯示醫院為有需要人士提供醫療服務。哈加里再反駁，指其中一名人質根本沒有受傷，毋須到醫院接受治療，故相信是被帶到醫院再轉移到附近地區匿藏。哈馬斯上周六發聲明，宣稱帶了多名在以軍空襲中受傷的人質到醫院治療。

希法醫院31早產嬰將移埃及 全數嚴重感染

加沙醫院院長扎克特周日表示，希法醫院31名早產嬰兒被移送到南部另一間醫院，將轉到埃及治療。世界衛生組織稱，當中11名早產嬰兒情况嚴重，且醫生發現由於缺乏醫療物資及無法採取感染控制措施，這批早產嬰全部嚴重受感染。

另外，繼圍攻希法醫院後，以軍將目標轉移至同樣位於加沙北部的印尼醫院，加生衛生部指有12人喪生，包括受傷病人，又指以軍坦克包圍醫院，目前院內仍有約700人。

（路透社/法新社/BBC/CNN）

（以色列-哈馬斯戰爭）