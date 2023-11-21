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阿根廷變天 誕極右總統 財政外交政綱爭議多 國會處劣勢或被迫妥協

【明報專訊】阿根廷周日（19日）舉行總統大選次輪投票，極右候選人米萊伊以逾10個百分點的得票率優勢勝出，結束國家貝隆主義中左翼聯盟長期執政的時期。米萊伊身為自由至上主義經濟學家，言行和政綱出位，競選時揚言要大幅削減公共開支和裁撤政府冗餘部門，甚至廢除央行和改用美元作為法定貨幣，外交路線主張遠離中國和巴西而接近美國。惟分析指，米萊伊政治根基不穩，其創立的政黨國會議席太少，不得不跟中間和保守派合作，難完全兌現其激進政策。

國內通脹142.7% 米萊伊：需激烈改變

阿根廷國家選舉委員會指點算98%選票後，自由前進黨眾議員米萊伊（Javier Milei）的得票率近56%，輕鬆擊敗執政祖國聯盟的馬薩（Sergio Massa，44%）。馬薩周日晚上承認落敗，祝賀米萊伊當選。

53歲的米萊伊在勝利演說中表示：「今天阿根廷重建即將開始，是衰落的終結。」他主張限制政府、尊重私有產權和自由貿易，強調「沒有回頭路」。他承認阿根廷存在通脹、就業職位不足和貧窮等巨大問題，嚴峻形勢下「需要激烈改變，沒有不慍不火的空間」。

欠IMF約3432億 承諾削政府部門

阿根廷10月物價是去年同期的142.7%，逾四成民眾陷入貧窮，拖欠國際貨幣基金組織（IMF）項目440億美元（約3432億港元），有經濟學家認為這是該國自2001年以來最嚴重的經濟危機。

米萊伊競選時承諾大幅削減相當於GDP金額15%的公共開支，縮減過去廿年因多數由左翼執政而擴張一倍的公營部門規模，更驚人的政綱包括以美元取代阿根廷披索為國家貨幣，並廢除阿根廷央行。米萊伊又聲稱中國和巴西是「共產」國家，形容最大貿易伙伴北京是「殺人政權」。他以「無政府資本主義者」自居，曾表態支持特朗普和批評教宗。

倡廢央行推美元化 專家質疑做不到

然而，任職美國政治策略公司GBAO的阿根廷政治專家伊帕拉吉雷（Ana Iparraguirre）指出，米萊伊次輪得票比1983年以來任何總統候選人都高，擁有強大民意授權，惟在政治體制內處於弱勢。原為電視評論員的米萊伊2021年創立自由前進黨，同年當選眾議員，履歷如同「從政新丁」。自由前進黨目前在參議院72席中僅佔8席，在眾議院257席中也只有38席，而且無黨員出任地方省長。這些現實意味着米萊伊施政時須跟中間及保守政黨合作並作妥協，而且他缺乏執政經驗，其激進政策難完全兌現。另外，大部分阿根廷經濟學家認為，米萊伊的「美元化」主張難以實現，畢竟阿根廷外匯儲備缺乏美元。

巴西前總統恭賀勝選 現總統賀辭不提米萊伊

國際社會反應迥異，白宮國安顧問蘇利文、美國前總統特朗普和巴西前總統博索納羅分別恭賀米萊伊勝選。哥倫比亞左翼總統佩特羅指極右勢力在阿根廷勝出對拉美而言是「遺憾」。巴西總統盧拉祝賀阿根廷順利舉行民主選舉，並祝新政府成功，但未點名提及米萊伊。阿根廷國內有依賴社會福利維生的基層民眾，揚言上街示威反對大幅削減開支。

（金融時報/華爾街日報/CNN/衛報/路透社/法新社）

相關字詞﹕阿根廷 2023阿根廷總統大選 米萊伊（Javier Milei）

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