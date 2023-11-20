親華馬爾代夫總統就職 促印度撤軍

印度前年派出75名軍人到馬爾代夫，表示為負責此前贈予該國3架直升機和巡邏機的操作及維護工作，穆伊祖（Mohamed Muizzu）認為這有損馬爾代夫主權。他競選總統時提出「印度滾蛋」（India out）方針，承諾當選後會要求印度撤兵。

總統辦公室發聲明稱，穆伊祖上周六與印度地球科學部長利吉居（Kiren Rijiju）會面時，正式要求印方撤走軍人。聲明指出，穆伊祖是在馬爾代夫人民授權下提出這項要求，希望印度政府尊重。他上周五宣誓後表示，馬爾代夫將不會有任何外國軍人，又表示在涉及國家安全時，他會劃出一條紅線，而馬爾代夫亦會尊重其他國家的紅線。

立場親華的穆伊祖曾任建設部長，在選總統時則擔任首都馬累市長，早前曾承諾與中國建立「牢固關係」。不過，他上周較早時向法新社表示，他要求撤走印軍目的，並非想以中國軍隊取代印度軍隊來破壞地區平衡。他說，馬爾代夫地太小，不能介入大國之間的地緣政治競爭，馬爾代夫將與包括印度及中國在內的所有國家共同合作。

（法新社/中央社）