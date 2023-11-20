指外交官泄密累被捕 涉諜困華加人提索償

稱曾談朝情報 不知情遭送五眼

《環球郵報》前日引述消息人士稱，斯帕弗（Michael Spavor）透過代表律師菲利普斯跟加國官員談判，菲利普斯稱其當事人因為與康明凱（Michael Kovrig）談及的情報而被捕。他指有關情報在康明凱擔任外交部全球安全報告計劃的外交官時，於斯帕弗不知情下被傳送給加國政府及「五眼聯盟」（美國、英國、加拿大、澳洲、新西蘭組成的情報分享組織）。菲利普斯又稱，康明凱2017年從外交部休假加入智庫國際預防危機組織（ICG）時，有北京外交高官跟他討論與斯帕弗的關係。

加政府否認 指中方任意拘捕

加方官員否認斯帕弗和康明凱兩人遭中方安全部門拘捕，是因為康明凱與渥太華討論斯帕弗事件時粗心大意。該官員指中方對兩人的拘捕「完全是任意」，並非因為「一人對另一人的行為」所致。

斯帕弗未回應《環球郵報》的置評要求。菲利普斯稱沒收到當事人指示，故不能回應。加國外交部拒絕評論與菲利普斯的談判，但否認康明凱曾從事間諜活動。

康明凱和熟悉朝鮮事務的斯帕弗2018年12月初被北京指控從事間諜活動而被捕，分別遭控「為境外刺探、非法提供國家秘密罪」及「為境外刺探國家秘密、情報罪」。兩人被捕前數天，加拿大應美國要求在溫哥華機場拘捕轉機的華為副董事長孟晚舟，她被指涉嫌違反美國對伊朗制裁令，美國後提出引渡要求。加國曾指中方拘捕斯帕弗及康明凱以報復孟晚舟被捕。

2021年8月，斯帕弗間諜罪成，判囚11年、沒收財產及驅逐出境。翌月美國司法部與孟晚舟達成延期起訴協議，加拿大其後終止引渡聆訊並讓孟晚舟返國，而斯、康二人亦獲釋返加，而後者到獲釋前尚未判刑。

（環球郵報/彭博社/中央社）