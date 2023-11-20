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世衛團隊巡希法醫院 形容死亡地帶促全撤

【明報專訊】世界衛生組織（WHO）上周六（18日）表示，率領評估團隊進入加沙市希法醫院（Al-Shifa Hospital）後，確定該院為「死亡地帶」（death zone），敦促全面撤離。另外，由哈馬斯掌控的加沙衛生部上周六表示，以軍當天兩度攻擊加沙賈巴利亞（Jabalia）難民營，造成逾80人死亡。

世衛表示，上周六率領聯合國聯合小組，包括來自多個機構的公共衛生專家、後勤官員和安全人員進入希法醫院，執行「非常高風險」的短期任務。世衛表示，團隊形容這座醫院猶如「死亡地帶」，情况「讓人絕望」。聲明說：「炮擊和槍戰的迹象很明顯，調查小組在醫院入口看到一個亂葬崗，那裏埋了80多人。」

世衛表示，由於6星期以來缺乏乾淨水、燃料、藥品、食物等基本援助，這個加沙最大、最先進的醫院基本上已停止醫療運作。世衛表示，評估小組進入希法醫院前，以軍已下令撤離在醫院避難的約2500人。

世衛在聲明中稱：「世衛和合作伙伴正緊急制訂計劃，立即疏散剩餘的患者、工作人員及其家人。」世衛還說，仍有291名患者和25名醫護人員留在院內。

難民營學校遇襲 最少50死

加沙衛生部官員上周六指以軍持續攻擊加沙北部，以色列上周六黎明攻擊聯合國設於難民營的法庫拉（Al-Fakhura）學校，導致最少50人喪生。這所學校如今已改為收容流離失所巴勒斯坦人的庇護所。

衛生部官員表示，以軍另一次襲擊擊中該難民營的另一棟建築物，造成同一家族的32人死亡，其中19人是兒童。加沙衛生部公布阿布哈巴勒（Abu Habal）家族的32名死者名單。以色列軍方未立即就這兩宗攻擊發表評論。

（法新社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

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