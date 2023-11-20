明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

「戰術勝利戰略失敗」 以軍地面攻勢惹質疑

【明報專訊】《紐約時報》上周六（18日）報道，以軍過去3周向加沙北部展開地面攻勢，以根除哈馬斯等當地巴勒斯坦武裝組織，並營救哈馬斯上月突襲期間擄走的約240人質，惟迄今未竟全功，戰略成效惹質疑。

過去3周，逾4萬以軍包圍他們認為哈馬斯指揮官集結的加沙市，隨後攻擊武裝分子和地堡，同時針對龐大地道網絡，佔領加沙最大的希法醫院，作為地面攻勢重點。以色列官員評估，深入加沙市的打擊將迫使哈馬斯就釋放人質達成協議。

迄今還不清楚以色列的策略是否奏效。退役美軍中央司令部司令小麥肯齊稱，目前不清楚以軍殺死多少哈馬斯高層。

學者批佔希法醫院僅為揚威

專研以色列軍事的以色列公開大學政治學者利維（Yagil Levy）批評以軍大舉包圍希法醫院「純為展示力量，或並非清晰戰略的一部分」，指以方「正因拖延換囚而失去人質」。以色列國家安全委員會前主席艾蘭（Giora Eiland）指，攻入希法醫院並非「（執行）戰略的成果」，更似是企圖管控對哈馬斯論述的「重要戰術操作」。

據加沙衛生部數據，以色列對加沙的行動造成過萬人喪生，其中不少是婦孺。美國前陸軍上校布奇諾在沙特阿拉伯阿拉伯衛星電視台網站以「以色列戰術上勝利、戰略上失敗」為題撰文，指以色列雖然最終會打敗哈馬斯，但過程中以色列將在爭取公眾同情的戰爭中落敗，並對其聲譽造成無可挽回的傷害。隨着戰况愈見慘烈，哈馬斯縱使在軍事上敗退，卻可能取得其突襲的目標。

（紐約時報/阿拉伯衛星電視台）

（以色列-哈馬斯戰爭）

上 / 下一篇新聞