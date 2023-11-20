「戰術勝利戰略失敗」 以軍地面攻勢惹質疑

過去3周，逾4萬以軍包圍他們認為哈馬斯指揮官集結的加沙市，隨後攻擊武裝分子和地堡，同時針對龐大地道網絡，佔領加沙最大的希法醫院，作為地面攻勢重點。以色列官員評估，深入加沙市的打擊將迫使哈馬斯就釋放人質達成協議。

迄今還不清楚以色列的策略是否奏效。退役美軍中央司令部司令小麥肯齊稱，目前不清楚以軍殺死多少哈馬斯高層。

學者批佔希法醫院僅為揚威

專研以色列軍事的以色列公開大學政治學者利維（Yagil Levy）批評以軍大舉包圍希法醫院「純為展示力量，或並非清晰戰略的一部分」，指以方「正因拖延換囚而失去人質」。以色列國家安全委員會前主席艾蘭（Giora Eiland）指，攻入希法醫院並非「（執行）戰略的成果」，更似是企圖管控對哈馬斯論述的「重要戰術操作」。

據加沙衛生部數據，以色列對加沙的行動造成過萬人喪生，其中不少是婦孺。美國前陸軍上校布奇諾在沙特阿拉伯阿拉伯衛星電視台網站以「以色列戰術上勝利、戰略上失敗」為題撰文，指以色列雖然最終會打敗哈馬斯，但過程中以色列將在爭取公眾同情的戰爭中落敗，並對其聲譽造成無可挽回的傷害。隨着戰况愈見慘烈，哈馬斯縱使在軍事上敗退，卻可能取得其突襲的目標。

（紐約時報/阿拉伯衛星電視台）

（以色列-哈馬斯戰爭）