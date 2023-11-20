拜登投書華郵 首威脅制裁西岸以暴民

拜登在《華郵》文章中表示，巴勒斯坦人民應該擁有自己的國家，並且擁有一個不受哈馬斯影響的未來，「我們的目標不僅應該是停止今天的戰爭——我們應該結束永恆的戰爭，打破不斷的暴力循環，在加沙和整個中東建立更強大的機制，令歷史不再重演」。

他說：「兩國方案是長久保障以色列和巴勒斯坦人民長期安全的唯一方法。」他指為了實現這一目標，美國認為加沙必須不再被用作恐怖主義平台；必須不強制將巴勒斯坦人從加沙驅逐出去：不重新佔領，不圍攻或封鎖，也不減少領土。戰爭結束後，巴人的聲音及其願望必須成為後危機管治的核心。

駁以總理 重申戰後加沙應交巴人自治政府管

拜登說：「在我們努力尋求和平的過程中，加沙和西岸應該重新統一由單一機構管治，最終由重振（revitalized）的巴勒斯坦自治政府領導。」他表明已向以色列領袖強調，以方對西岸巴人的極端暴力必須停止，並必須追究施暴者的責任，「美國已經準備自行採取步驟，包括對在西岸攻擊平民的極端分子發出簽證禁令」。

美國新聞網站Axios報道形容，這是華府首次公開表示正考慮對以色列定居者實施個別制裁，表明拜登政府關注以色列政府可能並未嚴肅地嘗試停止和防止暴力。《耶路撒冷郵報》形容這是拜登政府迄今對西岸暴力行為的最嚴厲立場。

以色列總理內塔尼亞胡不贊同拜登對加沙戰後管治的主張，上周六重申巴勒斯坦自治政府在其現有形式下無能力負起對加沙的責任。他曾指以色列須在「可見未來」保持在加沙的「總體軍事責任」。

上半年以殖民西岸破紀錄 開戰後暴力增

自內塔尼亞胡去年底聯手極右陣營回朝後，以色列在西岸的定居點（殖民區）加速拓展，有反殖民區組織統計指，今年上半年在西岸的新建殖民區房屋單位數量，是2012年有統計以來同期最高。隨着以色列-哈馬斯戰爭爆發，西岸暴力更劇增。紅新月會昨表示，昨日最少有兩名巴勒斯坦人在以軍對西岸的突襲中喪生，其中45歲男子在西岸北部的武裝組織據點傑寧被殺，另一人在更南部伯利恆附近的迪希難民營被殺。

（綜合報道）

（以色列-哈馬斯戰爭）