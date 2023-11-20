放人質換「暫停」 美以卡塔爾唱好協議前景 阿拉伯-伊斯蘭外長團今訪京 行程首站盼促即時停火

華郵：哈馬斯將釋逾50人質 換暫停戰鬥5日

《華郵》稱共長6頁的協議條文將安排50名或更多人質，每24小時分成小批陸續獲釋，同時暫停戰鬥最少5日，程序可能在未來數天開始，但暫不清楚239名相信仍被扣在加沙的以色列及各國人士會獲釋的確切數目，亦未知首批大量獲釋人質名單中是否包括美籍人士或美國居民。停火期間將有高空監控地面情况，確保交戰雙方遵守協議，安全運送人質。暫停戰鬥的另一目標是顯著增加人道物資運送，包括從埃及運送需求迫切的燃料進入加沙。

一名華府官員上周六向《華郵》表示，「我們最近（就釋放人質和暫停戰鬥）取得一些進展，正竭力推進談判，然而形勢仍反覆無常」。白宮國安會發言人沃森在社交平台X澄清「仍未達成協議」，但美方正就此竭盡所能。以色列總理內塔尼亞胡前晚批評有關人質問題「存在很多不實傳言和報道」，澄清至當時為止「並無協議」，但承諾有結果時將立即交代。

美國、以色列和卡塔爾昨日皆發放正面信號。卡塔爾首相穆罕默德表示比過去數周更有信心接近達成協議，人質釋放協議只解決一些次要分歧，相關挑戰只屬「實踐和後勤性質」，最近數日談判進展良好。惟他未給出放人時間表。白宮首席副國安顧問芬納接受美媒訪問時稱，有關釋放「遠多於12名」人質換取延長暫停戰鬥的協議，相信已比之前一段時間「更接近」達成。以色列駐美大使赫爾佐格則向另一美媒稱，對各方可在未來數日達成協議抱希望，盼會有大量人質獲釋。

哈稱有組織失聯 部分人質生死未卜

白宮國安會中東及北非事務協調官麥格克（Brett McGurk）上周六在巴林一場國際安全會議上稱，哈馬斯如釋放「大量」人質，「將帶來重要的戰鬥暫停和人道援助的大幅增加」。他強調等到人質獲釋，「你會看到重大的轉變」。他又透露，首輪的釋放人質協議名單都是婦孺，不包括平民成年男性和以軍士兵——女兵也不在其列。惟約旦外相薩法迪質疑，美國如同要求哈馬斯無條件釋放人質後才肯落實暫停和增加運送物資。《華郵》引述一名華府官員指，認為美方會以人道援助為換取人質獲釋條件的想法是「完全誤解」，稱美方一直尋求加大向加沙運送物資。

哈馬斯武裝力量卡桑旅發言人奧貝達前天聲明稱與看守部分人質的組織失聯，指人質與其看守者的命運仍然未明。一批以色列人質家屬上周二從特拉維夫出發遊行，至前天抵達耶路撒冷的總理辦公室前，沿途獲數千名支持者加入，眾人要求內塔尼亞胡政府交代被擄人質情况。

另外，中國外交部發言人昨日宣布，阿拉伯、伊斯蘭國家外長聯合代表團今日（20日）起一連兩日訪華，中方將跟其就推動當前巴以衝突降溫、保護平民、公正解決巴勒斯坦問題深入溝通協調。代表團成員包括沙特阿拉伯外相費薩爾、約旦副首相兼外相薩法迪、埃及外長舒克里、印尼外長蕾特諾、巴勒斯坦自治政府外長馬立基和伊斯蘭合作組織秘書長塔哈。沙特外交部在社交平台X表示，這次行程是伊斯蘭部長委員會履行本月較早前在利雅德舉行的阿拉伯-伊斯蘭國家領導人聯合特別峰會所作出的決定，費薩爾指北京是第一站，此後會再到訪另外數國首都，旨在傳達尋求達成即時停火和促進人道援助進入加沙的有力信息。

（綜合報道）

（以色列-哈馬斯戰爭）