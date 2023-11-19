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推動中日關係 創價學會名譽會長池田大作病逝

【明報專訊】日本最大宗教組織創價學會昨日（18日）發表聲明表示，名譽會長池田大作（圖）上周三（15日）晚在東京家中因年老逝世，享年95歲。他過去作為創價學會最高領導人致力擴大組織，最終令創價學會發揚光大，而其創辦的公明黨也長期在執政聯盟內，具有政治影響力。他在世時也積極推動中日關係，獲中方高度讚賞。

創辦公明黨 具政治影響力

池田大作1947年加入宗教團體創價學會，1960年接任第3任會長，在1975年時成立國際創價學會並擔任會長。1979年，池田卸下創價學會會長轉任名譽會長，但是依舊掌握實權。在創價學會會章中，池田跟首任會長牧口常三郎、第2任會長戶田城聖並列「永遠的師匠（師父）」。池田在竭力傳教的同時，也積極地參與政治，他於1961年成立公明黨前身「公明政治聯盟」，以此為母體於1964年創建公明黨，隨着公明黨近年持續與自民黨聯合執政，池田在日本政壇一直保有相當的影響力。

在國際外交上，池田也扮演一定角色。池田早於1968年提出中日建交，主張日本要正式承認中國政府的存在，恢復中國在聯合國的合法席位。在其帶領下，創價學會持續積極推動中日關係，獲中方多次表揚。

獲周恩來鄧小平接見 華多次表揚

池田創立的創價大學，也是日本最早接納中國大陸公費留學生的學校。他曾到訪超過50個國家，包括多次訪華，與中國前總理周恩來、時任副總理鄧小平會面。

首相岸田文雄昨日表示，池田在國內外推動和平、文化、教育上擔當重要角色，他為歷史留下重要記號，對他離世深表傷心。昨日是創價學會成立93周年。

（法新社/路透社/中央社/人民網）

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