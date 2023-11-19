澳指華艦開聲納傷潛水員 斥「不專業」

澳兩度促保持距離 中方仍逼近

澳洲署任總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）發表聲明，指長程護衛艦「圖文巴」號（HMAS Toowoomba）上周二（14日）在日本專屬經濟區支援聯合國制裁令期間，有漁網卡着螺旋槳，當潛水員下水打算清除漁網時，一艘在附近的中國人民解放軍海軍驅逐艦「寧波」號向圖文巴號靠近。儘管「圖文巴」號兩次通知中國驅逐艦澳方正在執行潛水行動，並要求保持距離，但對方確認收到信息後仍然靠近。

聲明稱，「不久後，偵測到中方操作艦載聲納，情况對澳洲潛水員的安全構成風險，導致他們須離開水面」。經醫學評估，潛水員所受的輕傷相信是聲納脈衝造成。馬勒斯形容這種行為「既不安全也不專業」，說「澳洲期望包括中國在內的所有國家都能專業且安全地運作軍隊」，強調澳洲軍事人員的安全與福祉是澳洲政府的「首要之務」。

總部設於倫敦的獨立機構「潛水醫療諮詢委員會」（Diving Medical Advisory Committee）表示，暴露在高強度水下聲納的潛水員可能會出現頭暈、聽力損傷或器官受傷的情况，具體取決於聲音的頻率和強度。

去年2月，澳洲曾指控中國海軍軍艦在澳洲水域用軍用級激光射向澳洲一架偵察機。

（路透社/法新社/衛報/華爾街日報）