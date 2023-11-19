明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

馬斯克被轟散播反猶言論 企業紛抽投放X廣告

【明報專訊】美國白宮上周五（17日）強烈譴責電動車廠Tesla和太空探索公司SpaceX創辦人馬斯克，指他在社交平台X（前稱Twitter）散播反猶太和種族仇恨言論，違反美國核心價值，多間大企業亦因而抽起在X投放的廣告。

馬斯克上周三在X回應一則指稱猶太人煽動仇恨白人的帖文。這篇帖文宣稱猶太人一直在煽動對白人的仇恨，提到「大取代」（Great Replacement）陰謀論。「大取代」陰謀論認為，猶太人和左派正在策劃以非白人移民取代白人的種族及文化，這將導致「白人種族滅絕」。馬斯克回應帖文時寫道：「你說出了真相」。馬斯克的回應確助長了X上的反猶太情緒，導致湧現「希特拉是對的」、讚揚納粹和否認大屠殺的相關留言。

白宮發言人貝茨（Andrew Bates）批評馬斯克宣揚反猶太和種族仇恨主義的行為「令人厭惡」，說：「重複這可惡的謊言令人無法接受……尤其一個月前猶太人剛經歷自納粹大屠殺以來死傷最慘重的一日。」他指的是巴勒斯坦武裝組織哈馬斯10月7日突襲以色列。

馬斯克否認自己是反猶太主義者，解釋他的言論不是針對所有猶太人，而只是部分組織。X的發言人也表示公司並非故意讓廣告出現在這類內容旁邊，又稱該平台致力打擊反猶太主義。

言論助長X湧現反猶留言

由於X湧現大量反猶太人相關留言，導致不少企業廣告都顯示在相關帖子旁，惹來負面印象。繼IBM成為首家抽起廣告的大企業後，蘋果公司、迪士尼和華納兄弟探索頻道都宣布停止在X上投放廣告。歐盟委員會、電視網派拉蒙和電影製片廠獅門影業也從X收回廣告費用。

暫時未知X的收益有多少來自廣告，但在馬斯克去年接掌Twitter前，其九成收入來自廣告，而蘋果公司是其第4大廣告客戶。自馬斯克放寬X的監管政策和裁掉多名負責平台安全的員工後，愈來愈多公司憂慮其廣告被放在有問題帖文旁。馬斯克7月時表示，X的廣告收入因此大跌一半。

（路透社/BBC/金融時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕以色列哈馬斯戰爭

上 / 下一篇新聞