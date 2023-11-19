馬斯克被轟散播反猶言論 企業紛抽投放X廣告

馬斯克上周三在X回應一則指稱猶太人煽動仇恨白人的帖文。這篇帖文宣稱猶太人一直在煽動對白人的仇恨，提到「大取代」（Great Replacement）陰謀論。「大取代」陰謀論認為，猶太人和左派正在策劃以非白人移民取代白人的種族及文化，這將導致「白人種族滅絕」。馬斯克回應帖文時寫道：「你說出了真相」。馬斯克的回應確助長了X上的反猶太情緒，導致湧現「希特拉是對的」、讚揚納粹和否認大屠殺的相關留言。

白宮發言人貝茨（Andrew Bates）批評馬斯克宣揚反猶太和種族仇恨主義的行為「令人厭惡」，說：「重複這可惡的謊言令人無法接受……尤其一個月前猶太人剛經歷自納粹大屠殺以來死傷最慘重的一日。」他指的是巴勒斯坦武裝組織哈馬斯10月7日突襲以色列。

馬斯克否認自己是反猶太主義者，解釋他的言論不是針對所有猶太人，而只是部分組織。X的發言人也表示公司並非故意讓廣告出現在這類內容旁邊，又稱該平台致力打擊反猶太主義。

言論助長X湧現反猶留言

由於X湧現大量反猶太人相關留言，導致不少企業廣告都顯示在相關帖子旁，惹來負面印象。繼IBM成為首家抽起廣告的大企業後，蘋果公司、迪士尼和華納兄弟探索頻道都宣布停止在X上投放廣告。歐盟委員會、電視網派拉蒙和電影製片廠獅門影業也從X收回廣告費用。

暫時未知X的收益有多少來自廣告，但在馬斯克去年接掌Twitter前，其九成收入來自廣告，而蘋果公司是其第4大廣告客戶。自馬斯克放寬X的監管政策和裁掉多名負責平台安全的員工後，愈來愈多公司憂慮其廣告被放在有問題帖文旁。馬斯克7月時表示，X的廣告收入因此大跌一半。

（路透社/BBC/金融時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）