以軍炸聯國學校50死 傳限時清空希法醫院惹恐慌

加沙衛生部名官員表示，50名死者當中，32人來自同一個家庭，包括19名兒童。另外，以軍昨日下令加沙最大的希法醫院所有人要在1小時內離開，引起極度恐慌。由於消息混亂，在希法醫院內避難的數以百計民眾基於安全考量，陸續離開醫院。在院內採訪的半島電視台記者表示，沒有救護車，根本無法將重症病人和約40名初生嬰兒轉移，指以軍的要求引起極大恐慌，估計院內目前有大約7000人。以軍隨即發表聲明，否認限時要求希法醫院清空，強調醫護可以繼續留下照顧病人，又說應院長要求，安排安全路線讓傷病者疏散。

以讓步每天准兩運油車入加沙

另外，決心要肅清哈馬斯的以軍準備發動新一輪攻勢，敦促加沙南部最大城市汗尤尼斯（Khan Younis）的巴人馬上向西撤離，亦即意味早前才抵達的大批難民，又要逃難尋找棲身之所。

與此同時，受到美國和聯合國的壓力，以色列戰時內閣上周五（17日）突然讓步，准許每日兩架運油車運載14萬公升燃油進入加沙，但這些燃料僅佔戰前正常情况下每天入口量的2%至4%。新措施同時遭以色列極右強烈抗議，國家安全部長本格維爾說：「只要我們的人質連紅十字會的探訪都沒有，那麼向敵人提供人道主義禮物就沒有意義。」在引起爭議下，以色列內閣部長昨晚再開會商討。

（CNN/以色列時報/路透社/法新社）

（以色列-哈馬斯戰爭）