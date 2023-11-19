以軍指哈馬斯醫院作總部「罪證」惹質疑 僅搜獲小型武器 豎井難證軍用

嚴限記者採訪 搜獲槍支片被揭曾剪輯

以軍突襲收容了數以千計避難民眾及傷病者的希法醫院，被質疑違反不得攻擊民用醫院的國際法。為證明攻擊有理，以軍連日發布影片和照片顯示在醫院搜獲的武器，但BBC及《衛報》指出，當中只是為數不多的小型武器，主要是突擊步槍，而這類AK47步槍在中東很普遍，這只可證明院內曾有武裝存在，但並非如以軍之前向傳媒展示的模擬影片描繪哈馬斯在醫院地底有精心設計的通道網絡和指揮大本營，而且影片的真實性也受到質疑。BBC分析發現，以軍發言人展示在一部磁力共振掃描器後面找到裝有槍支袋子的影片，是記者抵達前幾小時錄製，而之後播放的影片，袋內的槍支數量突然倍增，以軍強調影片拍攝是「一鏡到底」，未經剪輯，但BBC分析後發現，影片明顯經過剪輯。

以軍上周四又帶同西方記者入醫院視察，但以軍以「醫院未安全，哈馬斯成員可能仍在內」為由，只准記者觀看醫院建築群的一部分，亦不可採訪院內病人和醫護人員。《紐約時報》3名記者被帶到院內觀看一個由混凝土和石堆砌的豎井，可見井內有電線及一條樓梯通向下面，以軍聲稱這就是哈馬斯在醫院下方建有軍事設施的證據。儘管以軍稱利用無人機探入豎井至少數米深，但《紐時》記者稱，現場環境漆黑，根本不知豎井通向何處及有多深。《紐時》指出，單憑該地道豎井，似乎未能證明哈馬斯利用醫院匿藏武器和指揮中心。以軍第7旅指揮官楚里稱，豎井是在醫院建築群北側的沙堆下發現，他稱由於擔心井內有陷阱，故士兵沒有入內。他承認以色列在拿出哈馬斯在醫院內活動的證據上「面對壓力」，稱士兵可能要幾天後才能進入豎井。

國際要求停火談判壓力料增

希法醫院建於1970年代以色列全面控制加沙的時期，當年設計師為醫院設計了大量地下室。BBC指出，希法醫院地面龐大，徹底搜查需時，以軍之後仍有可能在醫院發現哈馬斯總部的證據，且有可能出於軍事或安全原因，以軍暫不透露他們發現了什麼，但若遲遲未能在希法醫院或其他地方找到哈馬斯以民用設施作指揮總部的證據，國際社會要求以色列談判停火的壓力將會加大。《紐時》引述美國官員稱，以色列沒有制定如何最大限度減少平民傷亡的戰略下發動攻擊，現必須試圖證明哈馬斯利用醫院作指揮中心，才能為造成大量平民死亡辯解，但這可能需時數周、數月，甚或永遠沒有結果。《衛報》指出，英國、法國及以色列重要盟友美國一直抗拒呼籲停火（只提出「暫停」攻擊），稱以色列擁合法自衛權，但若以軍一直拿不出令人信服的哈馬斯罪證，這一攻擊醫院的理由將難以成立。

（衛報/BBC/紐約時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）