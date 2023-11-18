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日學童疫後焦慮曠課嚴重 求助機械人

【明報專訊】在新型冠狀病毒疫情過後，不少中小學生出現上課焦慮症而不願上學。日本熊本市針對學童因讀書壓力等問題而曠課日趨嚴重的情况，決定求助機械人，讓學童可以盡量參與課堂活動。

熊本市統計顯示，曠課的中小學生由2018學年的1283人，倍增至2022學年的2760人。全日本2022年4月到今年3月的學年中，曠課超過30天的學生有29.9萬人，比2021學年增加5.4萬人，是過去10年來新高。現象引起教育當局憂慮。

美數百萬生成績下滑 3年未復常

《紐約時報》昨報道，在疫情期間數百萬美國學生學業成績下滑，在許多情況下三年後仍未恢復正常，原因是與疫前相比，更多學生長期曠課。一項新分析發現，2021-22學年近70%的「特窮學校」（學生家庭經濟狀况普遍貧困）經歷廣泛而長期的學生曠課問題，而在疫前僅25%。

在日本，本月起熊本市部分課室裏出現兩個機械人。它們每個高1米，配備咪高峰、揚聲器和攝影機，能夠走動。有返學焦慮的學生可通過手提電腦，連結到機械人身上的平板電腦，賴以遙距上堂、與同學作課堂討論。缺席學生也可以驅使機械人在校內走動，讓他們即時看到校園環境，甚至參加校內活動。該市教育委員會希望問題學生能藉着這些機械人，繼續學業及克服心理障礙，重拾面對面接受教育的自信。

（日本每日新聞報/紐約時報）

（環球熱話）

相關字詞﹕熊本市 機械人 日本 學業壓力

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