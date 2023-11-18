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亞洲補習大國推教改紓壓 成效存疑 華「雙減」造就地下補課市場 星家長憂無考試堅持操練

【明報專訊】中國、日本、韓國和新加坡等亞洲國家學生的數理和閱讀表現普遍優於歐美學生，背後離不開繁重的課後補習、家課和考試，但亮麗的成績卻衍生學生壓力過重損害身心和引發社會問題。多國政府近年開始推行教育改革，希望莘莘學子擁有健康、愉快的學習生活之餘，為國家培育出學術與技術兼備的優才，但這種改變是好是壞，仍需時間驗證。

教育可讓寒門子弟流向社會上層，打破跨代貧窮，因此不少為求子女出人頭地的亞洲家長，紛紛催谷他們課外補習，也認為校方多給功課、多考試才是好。補習的風氣亦由較先進的亞洲國家擴散開去。韓國統一部早前表示，從2006年以來向入境脫北者（自朝鮮變節者）的調查發現，連朝鮮亦愈來愈多家長為讓子女升讀精英學府而要他們補習。

求學期壓力開銷影響生育率

不過，低下階層家庭無法負擔讓子女補習的費用，使他們難以衝破社會階級。而追求考試成績造成激烈的學業競爭和壓力，可能損害健康，扭曲學子心智，衍生學生自殺、校園暴力等問題。另有一些人口統計學者表示，求學時期的壓力和開銷，是現代家庭選擇少生育的原因之一。

為免過份重視考試、減少學生的學習壓力和加強學生在學術成績以外的才能，多國均開始設法改革。例如中國教育部2021年推「雙減」政策以減輕義務教育階段學生作業負擔和減輕校外培訓負擔為目標。政府勒令學校須減少給學生的家課，小一、小二不再有書寫考試，考試結果雖分為4至5個等級，但不排名次、不公布成績，校方亦不能以考試成績給學生編班。此外，牟利補習中心被取締，考試不能有課程以外的題目，以免助長補習。

星今年起取消中小學期中考

在向來崇尚精英教育的新加坡，教育部也為減輕學生負擔，先是從2019年取消小一、小二學生的所有校內考試，到今年起取消中小學各年級的期中考。另外，當局計劃2024年落實中學科目編班制，讓學生按個人興趣和強項、水平，自由揀選修讀適合自己的科目。韓國教育部亦決定「揚公抑私」，推動學生在既有教育制度內學習，明年的升大學學能考試，不僅剔除那些有利受校外補習訓練學生發揮的超高難度試題，還禁止出題老師在出題後的5年間，從事跟學能考試和私營教育相關的牟利工作。

韓「揚公抑私」既有制度內學習

這些政府政策既然志在紓減學生壓力，是否就能對症下藥呢？

中國內地「雙減」政策實施已兩年，傳媒發現雖有補習學校被取締，但造就了「地下補課市場」，例如從前是子女到補習社上課，現改為聘家庭教師上門補習，或者補習社改頭換面不明目張膽授課。新加坡部分家長就擔心子女沒有考試會學了便忘，堅持補習操練，或安排他們參加校外的模擬考試。新加坡女士塞雷納‧吳就告訴《華爾街日報》，其女經過「無考試」的小一、小二後，到小三遇到測驗考試反而變得「更為緊張」。如是看來，各國政府似乎還須多動腦筋，改變家長思維和疏導學生情緒。

（華爾街日報/韓聯社/海峽時報/明報資料室）

（環球熱話）

相關字詞﹕雙減政策 韓國 中國 新加坡 教育改革 考試 補習 學業壓力

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