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緬軍政府哨站受數百無人機轟炸

【明報專訊】緬甸軍政府周四（16日）承認遭少數民族地方武裝「猛烈襲擊」，哨站被數以百計由無人機投下的炸彈轟炸，當局要求所有公務員或接受過軍訓的人做好入伍準備。反軍政府武裝聯盟昨指緬軍為奪回一個港口城鎮發動海空反攻。

軍政府發言人佐敏吞（Zaw Min Tun）表示，軍方在東北部撣邦、東南部克耶邦和西部若開邦面臨「大量武裝叛軍猛烈攻擊」，官兵已撤離部分陣地，因為「叛亂分子」持續使用數百架無人機向陣地投擲炸彈，但沒有具體說明傷亡情况。

一名22歲叫蘇安（Suan）的武裝分子向路透社表示，他聯同多名戰士在周一黎明前發動攻勢，分頭攻陷兩個政府軍在欽邦的哨站，「我們剪斷圍欄，我是第一個進去的。一進去，他們就向我們開槍。」戰鬥持續了近12小時，哨站內大部分政府軍早已跑掉，留守的約20人負隅頑抗，雙方都有死傷，殘餘的政府軍最後投降。蘇安表示，起初他們只能自製槍支作武器，之後由外地偷運每架可攜帶6公斤炸彈的無人機，空襲政府軍據點，方扭轉戰局。

緬軍海空反攻港口城鎮

由少數民族武裝組織緬甸民族民主聯盟軍、若開軍及德昂民族解放軍組成的「三兄弟聯盟」昨說，昨早佔領若開邦孟加拉灣港口城鎮包多（Pauktaw）警局後，軍方用直升機和一艘海軍艦艇向包多鎮射炮彈，又指軍政府晚上進入鎮內射殺平民。

「三兄弟聯盟」上月27日在緬甸北部靠近中國邊境的撣邦發動攻勢，並與平行政府「民族團結政府」和其他武裝組織結盟，策動「奈比都之路」行動，目標是控制首都奈比都，至今已佔領數座鄉鎮和軍事據點，令軍政府面臨2021年政變上台來最嚴峻挑戰。奈比都的行政委員會秘書丁貌瑞（Tin Maung Swe）表示，公務員已收到命令，在有需要時言應對「緊急狀況」，但強調奈比都仍然安全。

（路透社/半島電視台/法新社）

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